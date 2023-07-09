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البابا يعلن انه سيعين 21 كاردينالًا جديدًا في نهاية أيلول/ سبتمبر

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس Copyright ALBERTO PIZZOLI/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز

أعلن البابا فرنسيس الأحد أنه سيعين 21 كاردينالًا جديدًا من مختلف أنحاء العالم في نهاية أيلول/سبتمبر.

وقال البابا بعد صلاة التبشير الملائكي الأحد من على شرفة القصر الرسولي في ساحة القديس بطرس إن "مكان انطلاقهم يعبر عن عالمية الكنيسة التي تواصل نشر محبة الله الرحيمة لكل سكان الأرض".

وسيكون مجمع الكرادلة هذا التاسع لتعيين كرادلة منذ تولي البابا فرنسيس رئاسة الكنيسة الكاثوليكية قبل عشر سنوات.

تجري مراقبة خيارات البابا عن كثب لأن الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا سيشاركون في التصويت لانتخاب خلف للبابا فرنسيس.

الأسماء التي أعلنها البابا فرنسيس الأحد تشمل رجال دين في مناطق يتزايد فيها انتشار المسيحية مثل أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.

بين رؤساء الأساقفة الذين سيصبحون كرادلة، هؤلاء الذين يتولون هذه المناصب في جوبا بجنوب السودان وبوغوتا بكولومبيا وكذلك أساقفة من بينانغ بماليزيا ومن هونغ كونغ.

تشمل اللائحة أيضًا الإيطالي كلاوديو غوجيروتي الذي يشغل حاليًا منصب عميد دائرة الكنائس الشرقية.

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