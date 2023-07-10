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بعد مفاوضات استمرت عامين..إطلاق مشروع توتال إنرجي للطاقة في العراق

منظر عام لمصفاة نفط في منطقة الرميلة الجنوبية، العراق
منظر عام لمصفاة نفط في منطقة الرميلة الجنوبية، العراق Copyright ESSAM AL-SUDANI/AFP
بقلم:  يورونيوز

أطلق العراق وشركة "توتال إنرجي" الإثنين في بغداد مشروعاً ضخماً بقيمة 10 مليارات دولار يهدف خصوصاً لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن الغاز المحترق في الحقول النفطية.

بعد مفاوضات طويلة وخلافات حادّة رافقت المشروع الذي جرى الكشف عنه في العام 2021، وقّع الرئيس التنفيذي لـ"توتال إنرجي" باتريك بويانيه ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال حفل أقيم في مقرّ وزارة النفط في بغداد الإثنين على الاتفاقات المتعلّقة بالمشروع.

وقال وزير النفط العراقي خلال الحفل: "اليوم سنمضي مع شركة توتال وجميع الشركاء إلى التعاون الجادّ والمثمر من أجل المباشرة في تنفيذ هذه العقود على أرض الواقع".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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