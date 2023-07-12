بقلم: يورونيوز

أفادت وكالة ميزان للأنباء بأن إيران استدعت السفير الروسي اليوم الأربعاء بسبب بيان مشترك مع مجلس التعاون الخليجي عن ثلاث جزر متنازع عليها مع الإمارات.

من جهتها، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن وزير النفط جواد أوجي القول اليوم الأربعاء إن وزارة الخارجية الإيرانية ستتابع موضوع حقل غاز الدرة المعروف باسم أراش في إيران.

وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك يوم الأحد إن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولًا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء إن آخر المباحثات القانونية والفنية حول الحدود البحرية بين إيران والكويت جرت في آذار/ مارس.

وكانت طهران قد قالت في وقت سابق إن لديها حصة في الحقل ووصفت الاتفاق السعودي الكويتي الموقع العام الماضي لتطويره بأنه "غير قانوني".

اجتماع روسي خليجي

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد رفض ما ورد في البيان المشترك لمجلس التعاون الخليجي وروسيا، وقال: إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تعود إلى إيران إلى الأبد ومثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها.

وحسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية رفض ناصر كنعاني ما ورد في البيان المشترك لمجلس التعاون الخليجي وروسيا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وقال: هذه الجزر تابعة لإيران وإصدار مثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اذ تؤكد على استمرار سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل، تعتبر تحقيق تنمية المنطقة واستقرارها مسؤولية جماعية لدول المنطقة.

واستضافت روسيا، الاثنين، الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وموسكو، بهدف "زيادة التعاون المشترك"، و"تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية".

وأعلن مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الاثنين، في بيان مشترك، خطة عمل مشتركة للفترة 2023-2028، فيما ناقش وزراء الخارجية من الطرفين خلال الحوار الاستراتيجي السادس، العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز الشراكة الثنائية بين المجلس وموسكو.

وناقش الوزراء عدداً من القضايا، شملت القضية الفلسطينية والصراع في السودان واليمن، وسلامة الأراضي السورية، واتفاق عودة العلاقات بين الرياض وطهران، وسيادة الكويت، وسبل عودة الاستقرار في ليبيا، والأمن الغذائي العالمي، واستقرار أسواق الطاقة، وسبل مكافحة الإرهاب.

وأكدوا أيضاً دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة الإمارات ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقاً للشرعية الدولية.