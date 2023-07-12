القضاء السنغالي يتهم رسميًا أحد أبرز وجوه المعارضة بالإساءة للرئيس

بقلم: يورونيوز

قال المحامي موسى سار إن ديوب رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف المعارضة "تحرير الشعب" والقيادي في تحالف "باستيف" وأحد أشد معارضي سال "متهم بأفعال تهدد بطبيعتها السلم العام وبالإساءة إلى رئيس الجمهورية".

وجه القضاء السنغالي رسميًا تهمة "الإساءة لرئيس الدولة خصوصًا" إلى بيرام سولاي ديوب، المعارض للرئيس ماكي سال، كما أعلن محاميه.

وقال المحامي موسى سار إن ديوب رئيس المجموعة البرلمانية لتحالف المعارضة "تحرير الشعب" والقيادي في تحالف "باستيف" وأحد أشد معارضي سال "متهم بأفعال تهدد بطبيعتها السلم العام وبالإساءة إلى رئيس الجمهورية". وأضاف أن مذكرة توقيف صدرت بحق المعارض.

وكان ماكي سال قد أعلن في الثالث من تموز/ يوليو أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وفي مؤتمر صحافي في اليوم التالي حذر ديوب من تراجع محتمل لرئيس الدولة عن هذا القرار. وقال: "أحذر المرشحين المقبلين" للحزب الرئاسي "تجنبوا تناول الطعام في منزله وتجنبوا شرب مياهه، فهو قادر على تسميمك وعلى القول: بما أنه ليس هناك مرشحون، سأعود".

وأضاف "قد يفعل ذلك على طريقة الحسن واتارا" رئيس ساحل العاج، الذي اختار أمادو غون كوليبالي لخلافته لكن وفاة الأخير عن 61 عامًا إثر مشاكل في القلب، دفعت واتارا إلى الترشح للرئاسة في 2020 بعدما أعلن أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وغداة مؤتمره الصحفي، أوقف ديوب. وسمح قرار الرئيس السنغالي ماكي سال بعدم الترشح لإعادة انتخابه بتخفيف حدة التوتر السياسي في السنغال.

وكان حكم بالسجن سنتين على المعارض عثمان سونكو أدى إلى اضطرابات كانت الأخطر في السنغال منذ سنوات. وقد سقط خلالها 16 قتيلا حسب الأرقام الرسمية وحوالي ثلاثين قتيلًا حسب المعارضة.