هيكلان عظميان لديناصورين يُطرحان للبيع ضمن مزاد في نيويورك

بقلم: يورونيوز

أوضحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في "سوذبيز" كاساندرا هوتون أنّ الهيكل العظمي المُكتشَف عام 1990 في غلوسيسترشاير كان "كاملاً بنسبة 75 في المائة تقريباً"، وهي نسبة "استثنائية".

يُطرح في مزاد بمدينة نيويورك هيكلان عظميان لديناصورين أُعيد جمعهما، أحدهما لتيروصور، والثاني لنوع نادر من البليزوصورات، على ما أعلنت دار "سوذبيز".

ويُطرح "نيسي" الذي سُمي تيمناً بوحش بحيرة لوك نيس الاسكتلندية الشهير وهو يشكل نوعاً نادراً من البليزوصورات، بسعر يراوح بين 600 و800 ألف دولار.

وسبق أن بيع لقاء 456 ألف يورو في باريس العام 2010 ضمن مزاد من تنظيم دار "سوذبيز". وكان آنذاك ضمن المجموعة القديمة لمتحف ألماني خاص، بحسب "سوذبيز".

وأوضحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في "سوذبيز" كاساندرا هوتون أنّ الهيكل العظمي المُكتشَف عام 1990 في غلوسيسترشاير كان "كاملاً بنسبة 75 في المائة تقريباً"، وهي نسبة "استثنائية". ويعود تاريخه إلى العصر الجوراسي السفلي أي قبل نحو 190 مليون سنة.

وجرى ربط البليزوصورات في الثقافة المعاصرة بوحش بحيرة لوك نيس، وهو كائن أسطوري في الفولكلور الاسكتلندي.

وسيُطرح "نيسي" ضمن مزاد بعنوان "التاريخ الطبيعي" مُعتزم تنظيمه في نيويورك بتاريخ 26 تموز/يوليو، بحسب "سوذبيز".

كما سيُطرح هيكل عظمي لتيرانودون، وهو تيروصور يبلغ طول جناحيه ستة أمتار ويراوح سعره التقديري بين أربعة ملايين وستة ملايين دولار.

ويُعرض "هورس" الذي عُثر عليه في كانساس بالولايات المتحدة، مفتوح الجناحين فيما "لم يجر ترميم كل عظامه الأحفورية الأصلية تقريباً"، وفق دار المزادات.

وأشارت "سوذبيز" إلى أنّ الجمجمة أعيد بناؤها من خلال تقنية "الترميم الثلاثي الأبعاد"، لافتةً إلى أنّ "العظام التي لم يُعثر عليها في موقع الحفر استُبدلت بعناصر مطبوعة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة".

وباتت تُطرح باستمرار ضمن مزادات متحجرات لحيوانات ما قبل التاريخ.

ويعود الرقم القياسي المُحقق في هذا المجال للتيرانوصور ريكس الذي بيع لقاء 31.8 مليون دولار عام 2020.