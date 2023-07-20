أسعار الحبوب مستمرة في الارتفاع بعد انسحاب روسيا من اتفاق البحر الأسود وقصف أوديسا

بقلم: يورونيوز

بعد استهداف جسر مضيق كيرش الذي يربط البرّ الروسي بشبه جزيرة القرم، ردّت موسكو بقصف عنيف ومكثف لثلاث ليالٍ متتالية لمرفأ أوديسا ومنشآت تخزين القمح فيه بحسب الجانب الأوكراني.

سجلت أسعار الحبوب ارتفاعاً مستمراً في الأسواق الدولية بعد أيام على إعلان روسيا انسحابها من اتفاق الحبوب الذي سمح بتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود وتمّ التوصل إليه برعاية أممية وتركية في اسطنبول.

وهناك مخاوف حالياً من أن ينعكس ذلك سلباً على الدول الأفقر وأيضاً على الدول التي شهدت ارتفاعاً في التضخم في الأشهر الأخيرة، خصوصاً وأن وزارتي الدفاع الروسية والأوكرانية أعلنتا أنهما ستعتبران السفن المبحرة في البحر الأسود باتجاه الموانئ الروسية والأوكرانية "أهدافاً عسكرية محتملة".

وبعد استهداف جسر مضيفق كيرش الذي يربط البرّ الروسي بشبه جزيرة القرم، ردّت موسكو بقصف عنيف ومكثف لثلاث ليالٍ متتالية لمرفأ أوديسا ومنشآت تخزين القمح فيه بحسب الجانب الأوكراني.

ارتفاع في الأسعار

وسمح اتفاق الحبوب الذي دخل حيّز التنفيذ لمدة سنة تقريباً للجانب الأوكراني بتصدير ملايين الأطنان من منتجاتها، كما أدى إعلانه إلى خفض أسعار الحبوب بنسبة 35 بالمئة عاليماً.

والخميس سجّل ارتفاع بنسبة 1.5 بالمئة في أسعار القمح في Chicago Board of Trade بعدما سجلّ ارتفاعاً بنسبة 8 بالمئة أمس الأربعاء. واستمرت أسعار حبوب الصويا والذرة بالارتفاع أيضاً.

وفي جميع أنحاء العالم ارتفعت أسعار السلع الزراعية الأخرى مثل بذور اللفت والسكر.

أوكرانيا منتج كبير للحبوب والبذور الزيتية، وكانت في السابق خامس أكبر مصدر للقمح في العالم. روسيا هي أيضاً مصدر كبير للقمح.

واتهم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الخميس روسيا بإثارة أزمة إمدادات غذائية عالمية عبر انسحابها من الاتفاق.

وقال جوزيب بوريل قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "ما نعرفه بالفعل هو أن هذا سيخلق أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم".

من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سابقاً من أن مئات الملايين من الناس سيواجهون الجوع نتيجة لذلك.

ويقول مراقبون إن الأحوال الجوية وتزايد الجفاف وقلّة الأمطار قد يؤديان إلى تضخم الأسعار أيضاً.