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عاجل. شي جينبينغ يلتقي في بكين وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر

هنري كيسنجر خلال زيارته الصين ولقائه رئيس الحكومة
هنري كيسنجر خلال زيارته الصين ولقائه رئيس الحكومة Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز

هنري كيسنجر هو مهندس التقارب التاريخي بين الصين والولايات المتحدة.

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس في بكين وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، كما ذكرت القناة التلفزيونية الرسمية "سي سي تي في"، من دون ذكر أي تفاصيل.

وهنري كيسنجر (100 عام) هو مهندس التقارب التاريخي بين الصين والولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي.

وكان كيسنجر اجتمع الأربعاء بكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي الذي شكره على "مساهماته التاريخية في تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وكان هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي آنذاك سافر سراً إلى بكين في تموز/يوليو 1971 للتحضير لإقامة هذه العلاقات وتمهيد الطريق لزيارة الرئيس نيكسون التاريخية للعاصمة الصينية في 1972.

وأدى انفتاح واشنطن على الصين التي كانت معزولة آنذاك إلى ازدهار الدولة الآسيوية التي تعد الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

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