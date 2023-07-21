والدة مذيع أمريكي تقدم نصائح لابنها على الهواء مباشرة وتقول: لا نريد دعاوى قضائية

بقلم: يورونيوز

هذا ما حدث مع المعلق السياسي جيسي واترز الذي عينته شبكة "فوكس نيوز" مكان مقدم البرنامج الراديكالي الشهير تاكر كارلسون الذي طردته في شهر أبريل / نيسان.

كان يستعد لتقديم حلقته الأولى من برنامج "برايم تايم"، عندما قررت والدته أن تدعمه وتشجعه بطريقتها الخاصة، فاتصلت وتكلمت معه على الهواء مباشرة وقدمت له بعض النصائح لينجح في مهمته الجديدة.

هذا ما حدث مع المعلق السياسي جيسي واترز الذي عينته شبكة "فوكس نيوز" مكان مقدم البرنامج الراديكالي الشهير تاكر كارلسون الذي طردته في شهر نيسان/ أبريل.

وفي المكالمة الهاتفية، قالت والدة واترز لابنها: "نحن فخورون جدًا بك وبإنجازاتك وقد عملت بجد. الآن دعنا نسعى للحفاظ على وظيفتك"، ونصحت ابنها بالانتباه من المؤامرات قائلة: "لا نريد دعاوى قضائية".

وغادر تاكر كارلسون المحطة، بعد أن قامت الشبكة الأمريكية بتسوية دعوى قضائية ضخمة مع شركة "دومينيون فوتينغ سيستمز" لصنع آلات التصويت الإلكتروني، ووافقت على دفع 787.5 مليون دولار لتجنب محاكمة بتهمة نشر أكاذيب حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكانت "فوكس نيوز" قد روجت حينها اتهامات أطلقتها أوساط الرئيس السابق دونالد ترامب وتناولت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سرق" الانتخابات.

وتعتبر "فوكس نيوز" المحطة التلفزيونية الأمريكية المفضلة في صفوف المشاهدين المحافظين وإحدى القنوات الفاعلة في إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية.

وكانت شركة "أنظمة دومينيون للتصويت" قد رفعت دعوى قضائية ضد "فوكس نيوز" مطالبة بتعويض قدره 1,6 مليار دولار في آذار/مارس 2021، متهمة القناة بالترويج لمزاعم صادرة عن دونالد ترامب تفيد بأن آلاتها استُخدمت لتزوير نتائج انتخابات عام 2020 الرئاسية التي خسر فيها أمام جو بايدن.