شاهد: في قلب موجة الحر الخانقة والمستعرة.. عاصفة ثلجية حباتها بحجم كرة التنس تضرب شمال إيطاليا

بقلم: يورونيوز

هطل البرَد بكميات كبيرة سدّت الشوارع وألحقت أضراراً بالمركبات والأشجار.

اجتاحت الأمطار الغزيرة مدينة ميلانو وضواحيها بشمال إيطاليا يوم الجمعة 21 يوليو، مصحوبة برياح ونزول كميات كبيرة من البرَد حجمها بلغ حجم كرات التنس أو البيض، ما تسبب بفيضانات مفاجئة واضرابات في حركة المرور. وفي كلّ من بلدة سيرينغو ومونزا بريانزا، سدّت حبيبات الجليد الكروية أجزاء واسعة من الطرقات.

كما ألحقت العاصفة أضراراً بالسيارات والأشجار، وشهدت الطرقات تكّدساً للسيارات التي أوقفت حركة المرور بسبب تهشم زجاجها في العاصفة الثلجية.