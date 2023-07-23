ماسك يثير الجدل مجددا ويعرب عن رغبته في تغيير شعار تويتر ووداع "كل الطيور"

بقلم: يورونيوز

ربما يختفي شعار تويتر المتمثل في الطائر الأزرق من منصة التواصل الاجتماعي، ليحل محله شعار جديد حيث يُفكر إيلون ماسك في تغيير اسم وشعار "تويتر" في الأيام المقبلة.

أكد مالك منصة "تويتر" إيلون ماسك في سلسلة من التغريدات اعتماد تغييرات على مستوى شبكة التواصل الاجتماعي حيث قال: "سوف نودع قريبا علامة تويتر التجارية .... وسنودع شيئًا فشيئًا كل الطيور"، في إشارة إلى الشعار التاريخي للمنصة.

ومن الممكن جدا أن يتمّ اعتماد هذا التغيير بسرعة، وهو ما أشار إليه ماسك حيث قال في تغريدة أخرى : "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة ... فسوف نطلقه حول العالم غدا".

وأطلق ماسك تغريدة تحمل صورة للطائر الأزرق، شعار تويتر، ولكنها سرعان ما تتحول إلى ومضة لحرف "إكس" باللغة الإنجليزية. ويبدو أن حرف "إكس" له بعد شخصي لماسك حيث استعان بالحرف للإشارة إلى خططه المستقبلية للمنصة.

فعندما قام بتعيين ليندا ياكارينو كرئيسة تنفيذية في أبريل/نيسان الماضي، غرّد قائلاً: "نتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى إكس، أي تطبيق متاح لكل شيء".

ومنذ استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي في خريف العام الماضي، قامت المؤسسة بتغيير اسم أعمالها إلى "إكس كورب"، وهو ما اعتبره الخبراء رغبة من الملياردير لتطوير تويتر إلى تطبيق خارق للعادة.

فكرة تغيير الشعار طرحت عدة تساؤلات في صفوف الخبراء ورواد الشبكة خاصة أن الموقع الإلكتروني لتويتر وصف الشعار الحالي بأنه "أكثر أصولنا تميزاً .... ولهذا السبب نحميه بشدة".

كان تويتر قد لجأ في أبريل-نيسان الماضي إلى تغيير شعار الطائر الأزرق مؤقتاً بصورة كلب شيبا إينو، والموجودة على عملة الدوجكوين المشفرة.