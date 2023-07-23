شاهد: يسبح بوداعة نحو المياه الدافئة.. رحلة الحوت الأحدب للتزاوج شمال بيرو

بقلم: يورونيوز

أظهرت صور نشرتها مصلحة بيرو للمناطق الطبيعية المحمية (Sernanp) حيتاناً حدباء تسبح في بحر بيرو من الجنوب باتجاه المياه الأكثر دفئاً في المناطق الشمالية للبلاد، وذلك بغرض التكاثر كما تفعل كل عام بين شهري يونيو وأكتوبر.

ويعتبر الحوت الأحدب المعروف أيضاً باسم "جمل البحر"، أحد أكبر الحيوانات البحرية على وجه الأرض، حيث يمكن أن يصل طوله إلى 18 متراً ووزنه تقريباً إلى 40 طناً.

ويهاجر الحوت الأحدب قاطعاً آلاف الأميال سنوياً بين‭‭ ‬‬مناطق التغذية الغنية عند القطب الشمالي ومناطق التكاثر في المياه المدارية.