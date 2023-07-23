بقلم: يورونيوز

عاشت أوديسا خصوصا الخميس "ليلة جحيم"، واتهمت كييف موسكو باستهداف البنية التحتية للموانئ تحديدا، لمنع أي استئناف محتمل لصادرات الحبوب الأوكرانيّة.

اعلنت اوكرانيا الأحد جرح 19 شخصا بينهم أربعة من الأطفال في هجوم صاروخي روسي ليل السبت الأحد على اوديسا وادى إلى مقتل شخص واحد.

وقالت إلادارة الاقليمية لاوديسا "أصيب 19 شخصا بينهم أربعة أطفال"، مشيرة إلى أنه "يتم جمع معلومات إضافية عن الاثار والضحايا".

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