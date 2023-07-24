شاهد: مسابقة في فلوريدا لاختيار شبيه إرنست همنغواي فمن قُرعت له الأجراس؟

بقلم: يورونيوز

في عيد ميلاده الـ 68، فاز رجل ذو لحية بيضاء من ولاية ويسكونسن في مسابقة لاختيار شبيه للروائي إرنست همنغواي الحاصل على جائزة نوبل. وهي أحدى أبرز احتفالات مدينة "كي ويست" في ولاية فلوريدا بـ "أيام همنغواي".

لطالما حاول مارشال نيل هذا اللقب، وتُعتبر هذه محاولته الحادية عشرة، والتي انتصر فيها أخيراً على ما يقارب 140 مشاركاً آخر في المسابقة التي تضمنت جولتين تمهيديتين ونهائيات يوم السبت.

وأمام لجنة تحكيم مكوّنة من فائزين سابقين، وقف المشاركون تباعاً على خشبة مسرح حانة "Sloppy Joe"، التي كان هيمنغواي من أشهر زبائنها، لكن غيريت مارشال هو من انتزع الفوز، صارخاً :"هذا أفضل عيد ميلاد لي على الإطلاق".

احتفالات ب"أيام همنغواي" في فلوريدا Andy Newman/AP

ويقول مارشال إن بينه وبين همنغواي الكثير من النقاط المشتركة، فهو يشاركه حبه للصيد وللنزهات الطويلة في الطبيعة، لكنه أشار مازحاً إلى إنه لا يطابقه في عدد الزيجات الأربع التي سجلها المؤلف الراحل، وأضاف : "لدي زوجة واحدة فقط، وهذا كل ما أحتاجه".

وتحيي أيام همنغواي أسلوب الحياة النشط والإرث الأدبي للمؤلف الحائز على جائزة نوبل، والذي كتب كلاسيكيات خالدة، بما فيها رواية "لمن تُقرع الأجراس" و "أن تملك وألا تملك"، أثناء إقامته في كي ويست من عام 1931 حتى أواخر عام 1939، والتي استمدّ منها إلهامه وشخصياته التي لا تُنسى.