بقلم: يورونيوز

بسداسية نظيفة.. منتخب سيدات المغرب يخسر أولى مبارياته في كأس العالم أمام المنتخب الألماني

خسر المنتخب المغربي للسيدات بستة أهدافمقابل لا شيء أمام نظيره الألماني في أول مشاركة له في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف في بداية الشوط الأول، ومن ثم عزز تقدمه بهدف ثاني.

ومع بداية الشوط الثاني أحرز المنتخب الألماني الهدف الثالث، قبل أن يمطر شباك المنتخب المغربي بستة أهداف نظيفة، وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

لقطة من المباراة Hamish Blair/Copyright 2023 The AP

مشاركة المنتخب المغربي

ويعد المنتخب المغربي للسيدات المعروف باسم "لبؤات الأطلس" أول فريق عربي يشارك في المسابقة العالمية التي تستمر فعالياتها على مدى شهر، بعدما وصل للمربع الذهبي بكأس أمم إفريقيا للسيدات عام ٢٠٢٢.