أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت أن الولايات المتحدة تشتبه بأن زيارة وزير الدفاع الروسي إلى كوريا الشمالية هدفها ضمان إمدادات أسلحة تحتاج إليها بلاده في حربها في أوكرانيا.
وبعد زيارة نادرة قام بها سيرغي شويغو إلى بيونغ يانغ بمناسبة ذكرى مرور سبعين عاما على الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية، قال بلينكن إن روسيا تقوم بجولة على حلفائها للتزود بالأسلحة.
وصرح للصحافيين في أستراليا "أستبعد أن يكون هناك في عطلة".
وتابع "نرى روسيا تبحث يائسة عن دعم وأسلحة أينما يمكنها العثور عليها، لمواصلة عدوانها على أوكرانيا".
وقال "نلاحظ ذلك في كوريا الشمالية، كما نلاحظه مع إيران التي أمدّت روسيا بالكثير من المسيّرات التي تستخدمها لتدمير بنى تحتية مدنية وقتل مدنيين في أوكرانيا".
أبرز تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا
زيلينسكي "الصواريخ الروسية زرعت الرعب"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مبنى الاجهزة الامنية في دنيبرو اصيب في الضربة الروسية التي تم تنفيذها يوم الجمعة.
وكتب على تلغرام أن "الصواريخ الروسية زرعت الرعب مجددا"، واعدا ب"محاسبة (روسيا) على أفعالها" و"معاقبتها".
وأظهرت مقاطع مصورة بُثت على الشبكات الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام الأوكرانية، الطوابق الأخيرة من مجمع سكني تتصاعد منها سحب الدخان وقد دُمّرت جزئيا، فيما تناثر حطام في باحة المبنى.
واشار حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سرغي ليساك إلى اندلاع حريق على مساحة مئة متر مربع في "مبنى اداري".
صاروخ روسي يصيب مبنى في دنيبرو الأوكرانية وخمسة جرحى على الأقل
أصيب خمسة أشخاص على الأقل الجمعة في قصف روسي على مدينة دنيبرو بوسط شرق أوكرانيا، أصاب مبنى سكنياً وآخر لاجهزة الامن، وفق ما أفادت السلطات.
وكتب الوزير إيغور كليمنكو على تلغرام "خمسة أشخاص اصيبوا اثر ضربة روسية على مبنى من طوابق عدة في دنيبرو".
وكان تحدث في حصيلة سابقة عن ثلاثة جرحى.
وأورد النائب الأوكراني أولكسندر باكوموف على تلغرام أن هذه المدينة التي كان عدد سكانها يناهز مليون نسمة قبل الحرب، تعرضت لـ"هجوم بصواريخ" روسية.