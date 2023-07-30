فيديو: بنيامين نتنياهو يرفض تهديدات حزب الله اللبناني

بقلم: يورونيوز

أدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وسط تصاعد التوترات على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وفي الوقت الذي يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تهديدات لتماسكه بسبب محاولات الحكومة إضعاف الجهاز القضائي.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي سوف يحتشد وسيتحد في مواجهة أي تهديدات من قبل جماعة حزب الله اللبناني.

وقال نتنياهو: "أما بالنسبة لتهديدات زعيم حزب الله حسن نصر الله، فنحن لسنا متأثرين بها. في اليوم الذي نُختبر فيه .. سيجدنا سنقف معًا، الكتف للكتف .. وحتى نصر الله يعرف أنه لا هو ولا لبنان يجب أن يضعنا في هذا الاختبار ".

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وسط تصاعد التوترات على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وفي الوقت الذي يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تهديدات لتماسكه بسبب محاولات الحكومة إضعاف الجهاز القضائي.

وخاضت إسرائيل حربًا مدمرة استمرت 34 يومًا مع حزب الله المدعوم من إيران صيف العام 2006. ومنذ ذلك الحين تجنب الطرفان معركة مباشرة، على الرغم من تصاعد التوتر بشكل متكرر، إذ يؤكد كل منهما باستمرار أن "صراعًا جديدًا" يمكن أن يندلع في أي وقت.