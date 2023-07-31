فرنسا.. الرياح تتسبب في مقتل رجل في حديقة مائية

بقلم: يورونيوز

توفي رجل وأصيب طفله البالغ ثلاث سنوات في جنوب فرنسا بعدما طار هيكل قابل للنفخ كانا يلعبان فيه في حديقة مائية بسبب الرياح العاتية.

ونقل الرجل البالغ 35 عاما إلى المستشفى مع طفله بعد الحادث الذي وقع في الحديقة المائية في "سان ماكسيمين-لا-سانت-بوم" في منطقة فار التي تحظى بشعبية كبيرة بين السياح في فصل الصيف، لكنه توفي لاحقا، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق الاثنين.

وطار الهيكل الذي يبلغ طوله 20 مترا تقريبا حوالى 50 مترا في حديقة ووندرلاند المائية فيما كان الضحيتان عالقين داخلها، كما أوضحت عناصر الإطفاء.

وقال رئيس البلدية المحلي ألان ديكانيس على فيسبوك "كيف يمكن لحديقة مائية مرخّصة أنشئت لإسعاد الأطفال وتسليتهم أن تتحول إلى آلة موت تقضي على أسرة بأكملها؟" مضيفا أن تحقيقا فتحته النيابة العامة ستوفر إجابات.

وأنعش الصبي الذي أصيب مثل والده بسكتة قلبية ولم تتوافر تفاصيل فورية عن حالته الصحية.

وافتتحت هذه الحديقة المائية هذا الصيف على مسافة 40 كيلومترا من مدينة إكس-أن-بروفانس.