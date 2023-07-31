شاهد: تشييع جثمان القيادي في حركة فتح الذي قتل في مواجهات مخيم عين الحلوة في لبنان

بقلم: يورونيوز

شيع الفلسطينيون جثمان أبو أشرف العرموشي، القيادي الفلسطيني في حركة فتح، والذي قتل الأحد خلال مواجهات داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

شيع جثمان القيادي في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، الإثنين في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين.

وكان العرموشي قد قتل الأحد مع أربعة من مرافقيه في كمين محكم خلال مواجهات عنيفة بين مسلحي حركة فتح وآخرين تابعين لجماعات إسلامية متشددة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وحسب آخر أرقام نشرتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فقد بلغت حصيلة القتلى في عين الحلوة حتى مساء الإثنين 11 شخصًا وبلغ عدد الجرحى أربعين.