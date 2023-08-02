زعيم ولاية بافاريا الألمانية ينفق 180 ألف يورو لالتقاط صور له

بقلم: يورونيوز

زاد إنفاق أموال دافعي الضرائب على المصورين بأكثر من 20 ضعفاً منذ تولي سودر الرئاسة وذلك بغض النظر عن إنفاق أكثر من 36 ألف يورو سنوياً على مصور يعمل بدوام كامل.

أنفقت مستشارية الدولة لرئيس الوزراء المحافظ ماركوس سودر ما يقرب من 180 ألف يورو على المصورين المستقلين خلال عام 2022 وحده.

ويبدو الفرق شاسعاً بين سودر وسلفه هورست سيهوفر الذي وصلت نفقاته على العاملين لحسابه الخاص إلى نحو 11 ألف يورو في عام 2017.

وبالتالي، زاد إنفاق أموال دافعي الضرائب على المصورين بأكثر من 20 ضعفا منذ تولي سودر الرئاسة وذلك بغض النظر عن إنفاق أكثر من 36 ألف يورو سنوياً على مصور يعمل بدوام كامل.

وبررت مستشارية الدولة هذا الإنفاق المبالغ فيه بالقول إنها تستأجر مصورين "على أساس مناسبة ذات صلة بسعر متفق عليه بالساعة أو باليوم.. كانت الصور لأغراض الصحافة والعلاقات العامة وللتوثيق".

وقد أظهر تحقيق برلماني في نسيان/أبريل الماضي أن سودر التابع للاتحاد الاجتماعي المسيحي لا يعتبر السياسي الألماني الوحيد الذي يعشق الصور والظهور بكامل أناقته.

وفقاً للأرقام التي قدمتها الحكومة الفدرالية لأولاف شولتس، ارتفع الإنفاق على المصورين ومصففي الشعر وفناني الماكياج إلى حوالي 1.5 مليون يورو في أول سنة كاملة لحكومة المستشار في عام 2022.

وكان هذا أعلى بنسبة 80 بالمئة تقريباً مما كان عليه في عام 2021 في فترة حكومة أنغيلا ميركل.