مونديال السيدات: خروج مبكر للبرازيل وقمة مبكرة بين السويد والولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

ودّع المنتخب البرازيلي نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم من دور المجموعات للمرة الأولى منذ العام 1995، بعد تعادله المخيّب دون أهداف أمام جامايكا، الاربعاء في ملبورن، فيما ضربت السويد موعدًا مع الولايات المتحدة ثمن النهائي.

وكانت البرازيل، وصيفة 2007، مطالبة بتحقيق الفوز من أجل التأهل، بعد فوزها على بنما 4-0 وخسارتها من فرنسا في الثانية 1-2، أو التعادل وانتظار مفاجأة من بنما المتواضعة أمام فرنسا.

وتأهلت جامايكا للمرة الأولى إلى الدور الثاني من وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بفارق اثنتين عن فرنسا الفائزة على بنما 6-3.

وقالت مدربة منتخب جامايكا لورني دونالدسون "هذا واحد من أفضل الأيام التي مررت بها في حياتي".

وتابعت "أن ترى دولة مثل جامايكا قادرة على القيام بذلك، فهذا أمر لا يصدق" مضيفة "الفتيات يفعلن ذلك من أجل البلد، يجب أن تفخر البلاد بذلك.

وأردفت "كانت لدينا مرونة ورغبة بالقتال. نحن كنا في طريقنا إلى حرب وعلينا أن نكون مستعدين. وكانت حربًا وبقينا في المعركة".

وانهت جامايكا مغامرة نجمة منتخب البرازيل التاريخية، مارتا، من دون ان يُكتب لها الذهاب بعيدًا في مشاركتها الاخيرة كما صرّحت عن عمر 37.

ومن المرجح ان تلتقي جامايكا مع كولومبيا في الدور المقبل، بانتظار الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة التي تضمّ أيضاً كلاً من ألمانيا والمغرب وكوريا الجنوبية.

وفي المباراة الثانية، سحقت فرنسا نظيرتها بنما 6-3 لتحسم صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط.

وكانت فرنسا، التي يقودها المخضرم هيرفيه رونار، المدرب السابق لمنتخب السعودية للرجال، تعادلت امام جامايكا في الافتتاح 0-0، قبل أن تهزم البرازيل 2-1.

فيكي بيتشو تحتفل بعد تسجيلها الهدف السادس لفريقها خلال مباراة فرنسا وبنما على ملعب سيدني لكرة القدم في سيدني ، أستراليا ، الأربعاء 2 أغسطس 2023 AP Photo

وتألقت الفرنسية كاديدياتو دياني بإحراز ثلاثية "هاتريك" (28، 37 و52 من ركلة جزاء) فيما أضافت كل من ماييل لاكرار (21) وليا لو غاريك (45+5) وفيكي بيكو (90+10) الاهداف الثلاثة الاخرى.

فيما سجّلت لبنما التي خرجت خالية الوفاض من البطولة اهدافها كل من مارتا كوكس (2) ويوميرا بينسون (64 من ركلة جزاء) ولينيث سيدينيو (87).

قمة مبكرة

وضرب منتخب السويد موعداً مع نظيره الأميركي، أحد ابرز المرشحين لنيل اللقب في الدور ثمن النهائي وذلك بعدما حقّق فوزه الثالث بالعلامة الكاملة على حساب الارجنتين 2-0 في هاميلتون.

وتزامنًا، حقّقت جنوب إفريقيا مفاجأة من العيار الثقيل، بتأهلها للمرّة الأولى في تاريخها إلى الأدوار الاقصائية بفوزها القاتل على إيطاليا 3-2.

في المباراة الاولى، تابعت السويد، وصيفة نسخة 2003، تألقها بعد فوزها الثالث توالياً، بفضل هدفي ريبيكا بلومكفيست (66) والبديلة إيلين روبنسون (90 من ركلة جزاء).

وتربّعت السويد على صدارة المجموعة السابعة برصيد تسع نقاط كاملة، بعدما سبق ان هزمت جنوب إفريقيا 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة الاخيرة وإيطاليا 5-0.

وقال مدرب منتخب السويد بيتر غيرهاردسون عن المواجهة المنتظرة أمام المنتخب الاميركي "تحتل الولايات المتحدة المركز الاول عالميًا. قد يكون من الأفضل اللعب امامها الأحد على ان نواجهها في الدور نصف النهائي أو النهائي".

وتابع "من منظور نفسي نعلم أنه يمكننا التغلب عليهم. أعتقد أن اللاعبات مقتنعات بأنهن قادرات، بالتأكيد، على الفوز يوم الأحد وأعتقد ذلك أيضًا".

سجلت السويدية إلين روبنسون الهدف الثاني لفريقها من ركلة جزاء خلال المباراة بين الأرجنتين والسويد في هاميلتون بنيوزيلندا، الأربعاء 2 أغسطس 2023 2 أغسطس 2023. Andrew Cornaga

وفيما أقصت النتيجة المنتخب الارجنتيني مباشرة بعدما تجمّد رصيده عند نقطة واحدة، أتاحت النتيجة للمنتخب الجنوب إفريقي فرصة اقتناص البطاقة الثانية بعد فوز قاتل على إيطاليا 3-2.

ونجحت ثيمبي كغاتلانا (بيكينيني) في تسجيل هدف الفوز والتأهل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن الضائع.

وخطفت جنوب إفريقيا البطاقة الثانية، بعد احتلالها المركز الثاني برصيد اربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن ايطاليا (3) التي ودّعت المسابقة بالدموع.

وقالت مدربة جنوب إفريقيا ديزيريه إليس "لقد قاتلن مثل المحاربات. قاتلن مثل البطلات اللواتي نعرف أنهن كذلك".

وتابعت "لقد صنعنا التاريخ، ليس فقط بتحقيق فوزنا الأول بل ببلوغ دور الـ16. وهذا أمر مذهل".

وافتتحت أريانا كاروزو التسجيل للإيطاليات (11) من ركلة جزاء، قبل ان تُسجل بينيديتا أورسي هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقها لتعادل جنوب إفريقيا النتيجة (32).

وما لبث ان خطفت جنوب إفريقيا الاسبقية عن طريق هيلدا ماغايا (67)، لتعود كاروزو وتعادل النتيجة (74) مسجلة هدفها الشخصي الثاني.

وستواجه جنوب إفريقيا نظيرتها هولندا التي انتزعت صدارة المجموعة الخامسة بمفاجأة على حساب الأميركيات حاملات اللقب.