13 جريحاً في عملية طعن بكوريا الجنوبية

أصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً في كوريا الجنوبية يوم الخميس عندما صعد رجل بسياريته على الرصيف ثم ترجل منها وبدأ في طعن الناس بالقرب من محطة مترو أنفاق في مدينة سيونغنام.

وقال يون سونغ هيون المسؤول من إدارة شرطة مقاطعة غيونغ غي الجنوبية إن تسعة أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن وأصيب أربعة آخرون بعدما دهسوا بالسيارة.

ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان أي منهم في حالة خطيرة.

وكانت الشرطة تستجوب مشتبهاً مجهولاً ألقي القبض عليه في مكان الحادث.

وكرد على الهجوم قالت وكالة الشرطة الوطنية إنها ستعقد اجتماعاً طارئاً الخميس مع رؤساء الشرطة الإقليمية لمناقشة سبل التعامل مع عمليات الطعن والهجمات الأخرى ضد أهداف عشوائية.

وكان رجل يحمل سكيناً طعن الشهر الماضي ما لا يقل عن أربعة من المشاة في أحد شوارع العاصمة سيول، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.