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فيديو وصور: ألف شرطي أميركي احتشدوا لتفريق تجمع مفاجئ تحول إلى عنف في نيويورك لمؤثر على الإنترنت

جانب من أعمال العنف التي شهدها تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية
جانب من أعمال العنف التي شهدها تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية Copyright AP Photo/Bobby Calvan
بقلم:  يورونيوز

من دون سبب بدأ الشباب في إلقاء مقذوفات من موقع قريب، مستهدفين أشخاصاً آخرين وعناصر الشرطة الذين انتشروا بسرعة بأعداد كبيرة.

نظم مؤثر عبر الشبكات الاجتماعية تجمعاً مفاجئاً في نيويورك ضمّ حوالى ألفي شاب الجمعة، سرعان ما تحول إلى أعمال عنف في الشوارع أوقعت إصابات، على ما أعلنت الشرطة التي أوقفت عدداً من الأشخاص في القضية.

بدأت القصة الجمعة بدعوة وجهها عبر إنستغرام المؤثر الأميركي الأسود كاي سينات البالغ 21 عاماً، طلب فيها من متابعيه مقابلته في جنوب مانهاتن حيث قال إنه سيوزع على الحاضرين خلال بث مباشر هدايا مختلفة، بينها خصوصاً أجهزة "بلاي ستايشن 5".

واستجاب لهذه الدعوة آلاف الشباب، لا يقل عددهم عن ألفين بحسب التلفزيون الأميركي، تجمعوا بسرعة كبيرة في منطقة يونيون سكوير، جنوب جزيرة مانهاتن، على أمل رؤية نجمهم كاي سينات، الذي لديه ملايين المتابعين على قناته عبر "تويتش" وحساباته على يوتيوب وانستغرام والشبكات الاجتماعية.

AP Photo
أعمال عنف في مدينة نيويوركAP Photo

فجأة، ومن دون سبب ظاهر، بدأ الشباب في إلقاء مقذوفات من موقع قريب، مستهدفين أشخاصاً آخرين وعناصر الشرطة الذين انتشروا بسرعة بأعداد كبيرة.

كما أظهرت لقطات عرضتها قنوات التلفزيون أفراداً يحيطون بالسيارات ويعيقون حركتها ويصعدون إلى سقف سيارة دفع رباعي سوداء.

AP Photo/Mary Altaffer
أعمال عنف في تايمز سكوير في نيويوركAP Photo/Mary Altaffer

وقال رئيس شرطة مدينة نيويورك الحالي جيفري مادري، خلال إيجاز صحافي مقتضب من الحي "رأيت شخصياً شباناً يمشون والدم ينزف من رأسهم ووجهم، ورأيت شباناً يتعرضون لنوبات هلع وقلق وربو (...) كان الوضع خارجاً عن السيطرة".

AP Photo
شرطة مدينة نيويورك في مواجهة مع المحتجينAP Photo

وأضاف "احتجنا بعض الوقت لاستعادة السيطرة وسُجلت إصابات عدة في صفوف الشباب".

في نهاية اليوم، تمكن ألف شرطي من تفريق المسيرة.

وقال مادري إن الشرطة أجرت توقيفات عدة، وإن كاي سينات خضع للاستجواب في مركز للشرطة من دون أن يُحتجز رسمياً في الوقت الحالي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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