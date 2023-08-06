سياح ألمان متهمون بتحطيم تمثال عمره 150 سنة خلال عطلة في إيطاليا

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية كورييري ديلا سيرا، أن مجموعة السياح الألمان استأجرت فيلا أليكو في بلدة فيجيو في منطقة لومباردي، حيث يقع تمثال دومينا. وكان ضمن المجموعة من يعتقد أنه المؤثر جانيس دانر الذي يتابعه مليون ونصف شخص على إنستغرام.

حطمت مجموعة من السياح الألمان الشباب خلال زيارتهم إلى إيطاليا تمثال نافورة من القرن التاسع عشر، تصل قيمته إلى 200 ألف يورو، أثناء التقاطهم مجموعة من الصور بحسب ما أظهرت كاميرات المراقبة.

يقدر عمر تمثال دومينا للفنان إنريكو بوتي بحوالي 150 عاماً.

هذا الحادث حلقة في سلسلة حوادث تخريب مستمرة في جميع أنحاء أوروبا، فقد اتهم ثلاثة سائحين على الأقل بتشويه الكولوسيوم الروماني في وقت سابق.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا واسعة الانتشار، أن مجموعة السياح الألمان استأجرت فيلا أليكو في بلدة فيجيو في منطقة لومباردي، حيث يقع تمثال دومينا. وكان ضمن المجموعة من يعتقد أنه المؤثر جانيس دانر الذي يتابعه مليون ونصف شخص على إنستغرام.

A group of young German tourists posing for pictures to post on social media have been accused of toppling a valuable statue at a villa in northern Italy, the villa's manager said https://t.co/D0X924m1olpic.twitter.com/uH21PFqbKD — Reuters (@Reuters) August 4, 2023

وقال برونو غولفيريني، مدير فيلا أليكو: "كانت دومينا بشكل ما هي المرأة التي لطالما حرست الفيلا.. للأسف، هناك هؤلاء الجهلة الذين يفعلون هذا النوع من الأشياء."

وتقدم غولفريني بشكوى ضد جميع السائحين السبعة عشر الذين غادروا إيطاليا منذ ذلك الحين، وتحقق الشرطة في لقطات المراقبة.

وقال غولفيريني لمحطة الأنباء الإيطالية تي جي كوم: "عندما أدركنا ما حصل، كان الأوان قد فات. لم يحترم النزلاء الحظر المفروض على دخول النافورة والتقطت كاميرات المراقبة أفعالهم بالفيديو. احتضن اثنان منهم التمثال وأسقطوه ودمروه بينما قام أربعة من رفاقهم بتصوير مقاطع فيديو بهواتفهم المحمولة".

وأضاف أنه سيكون من الصعب إصلاح التمثال البالغ طوله 1.70 متراً.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي للبنية التحتية والنقل، ماتيو سالفيني، الذي أعاد نشر القصة على إنستغرام: "بدلاً من تسميتهم بالمؤثرين، أطلق عليهم اسم أغبياء".

أما فرانشيسكا كاروسو، مستشارة الثقافة في منطقة لومباردي، فقالت لصحيفة كورييري ديلا سيرا إن الشباب يجب أن يدفعوا ثمن الضرر..أولئك الذين يضرون التراث الفني والثقافي يجب أن يدفعوا ثمناً باهظاً".