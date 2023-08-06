انتشال جثتين وإنقاذ 57 مهاجرا وفقدان العشرات في تحطم قاربين قبالة سواحل لامبيدوزا أبحرا من تونس

قالت وكالة أنباء أنسا الإيطالية السبت، إن مهاجرين أثنين قد قتلا فيما تم إنقاذ 57 شخصا بعد تحطم قاربين.

وأضافت الوكالة أن خفر السواحل أنقذ المهاجرين قبالة لامبيدوزا جنوب إيطاليا. وأن القاربين انطلقا من ميناء صفاقس التونسي الذي يعتبر مركزًا لإنطلاق المهاجرين نحو أوروبا.

فقد أكثر من 30 شخصا إثر غرق قاربين ينقلان مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا وفق شهادات أدلى بها ناجون، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة الأحد.

وأوضحت المنظمة أن الناجين تحدثوا عن فقدان أثر 28 شخصا كانوا على متن قارب، بينما تم الابلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين من الثاني، بعد غرقهما قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا في ظل أحوال جويّة عاصفة السبت.

ويعتقد أن القاربين كانا مركبين متهالكين من الحديد أبحرا من صفاقس التونسية الخميس.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جياكومو إن الأخيرة تعتقد بوجود "30 مفقودا على الأقل" استنادا الى شهادات أدلى بها الناجون.

وصل حوالي 2412 مهاجرًا إلى لامبيدوزا في الأيام القليلة الماضية. حيث تم إنقاذ أغلبهم من قبل خفر السواحل الإيطالي والدوريات التي تسيرها منظمات غير حكومية، خاصة بعد سوء الأحوال الجوية حول الجزيرة.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فأن الأحوال الجوية السيئة أعاقت جهود خفر السواحل في إنقاذ عحوالي 20 مهاجرًا تحطم قاربهم مساء الجمعة.