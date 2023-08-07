العثور على جثث 5 رجال عراة تحمل آثار ضرب في شاحنة في المكسيك

عثر على جثث 5 رجال عراة وتحمل آثار ضرب في شاحنة صغيرة هجرت مدينة تيكاتي في شمال غرب المكسيك عند الحدود مع الولايات المتحدة على ما أفادت السلطات.

وقد أبلغ سكان في المنطقة الشرطة بعدما رصدوا الشاحنة المركونة.

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وأوضحت السلطات أنها عثرت داخل السيارة على جثث خمسة رجال عراة "مع آثار ضربات على كامل الجسم وآثار خنق".

وتحمل الشاحنة لوحة تسجيل من ولاية كاليفورنيا الأميركية وهو أمر اعتيادي في هذه المنطقة الحدودية.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن عصابة إجرامية محلية تركت رسالة في الشاحنة.

وتبعد تيكاتي حوالى خمسين كيلومترا عن مدينة تيخوانا في ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية التي ينهشها عنف كارتلات المخدرات.

وسجلت في المكسيك أكثر من 420 عملية قتل نسبت بغالبيتها إلى عصابات إجرامية، منذ بدء حملة عسكرية لمكافحة المخدرات في كانون الأول/ديسمبر 2006.