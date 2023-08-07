ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في سلوفينيا إلى 6

أغرقت أمطار غزيرة منذ الخميس قسما كبيراً من وسط البلاد وشمال شرقها، في "اسوأ كارثة طبيعية" منذ استقلال سلوفينيا العام 1991، بحسب قول رئيس الوزراء روبرت غولوب.

ارتفعت حصيلة الفيضانات غير المسبوقة في سلوفينيا إلى ستة قتلى، في وقت استمرت عمليات التنظيف بمساعدة دول أوروبية، وفق ما نقلت وسائل الاعلام الاثنين.

اعلان

والأحد، سقط أحد المشاركين في عمليات التنظيف في حفرة أودت به، فيما عثر على جثة رجل آخر في بحيرة، بحسب وسائل الإعلام.

لكن الشرطة لم تؤكد حتى الآن هذه المعلومات في اتصال مع فرانس برس.

والجمعة، قضى سائحان هولنديان وعثر على جثتي اثنين من السكان السبت.

وواصل المسعفون الإثنين تنظيف محاور طرق تؤدي الى البلدات الأكثر عزلة وتقييم الأضرار، علما بأن الحكومة قدرت قيمتها بأكثر من نصف مليار يورو.

وسلوفينيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقد طلبت تزويدها أجهزة للحفر وجسوراً جاهزة ومروحيات وجنوداً.

ووصلت شاحنة أولى تقل مساعدات إنسانية مساء الأحد إلى المجر، أعقبتها مروحية قدمتها كرواتيا وإسبانيا.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده أرسلت مسعفين، مبديا "استياءه" من "كارثة فظيعة تسببت بها الفيضانات في سلوفينيا والنمسا".

وتم الأحد انتشال جثة رجل من بحيرة في جنوب النمسا. كذلك، أحدثت الأمطار الغزيرة فيضانات وانزلاقات للتربة في هذا البلد.