ترامب: المحاكمات القضائية تعرقل حملتي الإنتخابية

ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدّد مصير حملته الانتخابية، واشتكى من أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024.

وفي خطاب ألقاه في نيوهامشير، بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، وجّه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين "مختلّين" يحقّقون في مزاعم تفيد بأنّه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوّر سجلّات تجارية وحاول قلب نتائج الإنتخابات بوسائل ملتوية.

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واتّهم الملياردير، البالغ 77 عاماً والمتصدر بفارق شاسع في السباق للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس جو بايدن بأنّه أمر بالتحقيقات التي قال إنها تجرى بسبب أدائه الممتاز في الاستطلاعات.

وسأل ترامب مناصريه المحتشدين في ويندهام، إحدى المدن الأكثر تأييداً للجمهوريين في ولاية نيوهامشير "كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد والمحتال جو بايدن أن يأمر بمحاكمتي خلال حملة انتخابية أنا فائز فيها بفارق كبير وأن يجبرني رغم ذلك على قضاء الوقت وإنفاق المال بعيداً عن الحملة الانتخابية في التصدّي لإتهامات زائفة ومختلقة؟".

وتابع "هذا ما يفعلونه: آسف، لن أتمكن من الذهاب إلى آيوا اليوم، لن أتمكن من الذهاب إلى نيوهامشير اليوم، لأنني جالس في قاعة محكمة بسبب هراء لأن مدّعيه العام وجّه إليّ اتّهام. إنّه أمر فظيع".

على الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوّق ترامب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعاً لمركز "ريل كلير بوليتيكس" جُمعت اعتباراً من حزيران/يونيو. في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلا في أربعة.

وترامب الذي أطلق مجلس النواب الأميركي مرّتين إجراءات عزله، وُجّه إليه الثلاثاء الماضي الإتهام في قضيّة سعيه للتلاعب في نتائج الانتخابات. وتعدّ الأخطر التي يواجهها ترامب من بين أربعة تحقيقات جنائية أسفرت عن توجيه عشرات التهم إليه.

وترامب ملاحق أيضاً في قضيّة احتفاظه بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة.

إلى الآن من المقرّر إجراء المحاكمتين في آذار/مارس وأيار/مايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.

وسيتقرر في غضون أيّام موعد محاكمته في قضية التدخل في الإنتخابات، علماً بأنّ ترامب يتوقّع توجيه مزيد من التهم إليه في الأسبوع المقبل على خلفية القضية نفسها إنما في ولاية جورجيا.

وقال مخاطباً مناصريه في ويندهام "أتوقع أن توجَّه إلي أربع (تهم) الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن شعبيته في صفوف الجمهوريين في ازدياد منذ أن بدأت القضايا الجنائية تنهمر عليه.

ويواجه ترامب شكوى قضائية تقدّمت بها الصحافية السابقة إي. جين كارول التي فازت في دعوى اعتداء جنسي رفعتها ضده.

كذلك، تلاحق ولاية نيويورك ترامب قضائياً وتطالبه بتعويض قدره 250 مليون دولار بفعل احتيال تجاري تتّهمه به، علماً بأن المحاكمة في هذه القضية ستبدأ في تشرين الأول/أكتوبر.