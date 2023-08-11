شاهد: فيل يلفظ أنفاسه الأخيرة ويموت بعد أن صدمه قطار في الهند

بعد أن صدمه قطار سريع في شمال شرق الهند، بقي فيل بري يصارع الموت لفترة قصيرة، وحاول الأطباء إنقاذه، لكنه في آخر المطاف مات. وكثيرًا ما تتعرض الفيلة للحوادث في الهند، إذ أنها أصبحت تخرج من الغابات بحثا عن الغذاء. لذا تعالت الأصوات الداعية لإنشاء ممرات آمنة للفيلة.

هرع مسؤولو رعاية الغابات والأطباء البيطريون إلى قرية كوركوريا الواقعة على مشارف مدينة غواهاتي حيث وقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الفيل. وتجمع القرويون وأقاموا الصلاة قبل دفن الفيل بمساعدة رافعة.

اعلان

غالبًا ما تضل الأفيال البرية في المناطق التي يسكنها البشر. وفي الماضي، أصابت القطارات السريعة عشرات الأفيال البرية في ولاية آسام، حيث يعيش حوالي خمسة آلاف فيا آسيوي بري.

وقد صُنف الفيل الآسيوي على أنه مهدد بالانقراض، حيث تم إدراجه هذا النوع على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، والتي يصدرها الاتحاد العالمي للحياة.

باستخدام رافعة، تم دفن الفيل الذي صدمه قطار سريع AP Photo

حث ناشطو البيئة الحكومة الهندية على إنشاء ممرات للأفيال كي تستطيع التنقل بين الغابات بأمان. وفي السنوات الأخيرة، زادت حالات خروج الأفيال البرية من الغابات بحثًا عن الطعام، ودخولها بعض القرى. وفي بعض الأحيان، دمرت الفيلة المحاصيل، بل وقتلت أشخاصا أيضا.