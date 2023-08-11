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شاهد: فيل يلفظ أنفاسه الأخيرة ويموت بعد أن صدمه قطار في الهند

جثة الفيل الذي قـُتل بعد أن صدمه قطار في قرية في شمال شرق الهند
جثة الفيل الذي قـُتل بعد أن صدمه قطار في قرية في شمال شرق الهند Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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بعد أن صدمه قطار سريع في شمال شرق الهند، بقي فيل بري يصارع الموت لفترة قصيرة، وحاول الأطباء إنقاذه، لكنه في آخر المطاف مات. وكثيرًا ما تتعرض الفيلة للحوادث في الهند، إذ أنها أصبحت تخرج من الغابات بحثا عن الغذاء. لذا تعالت الأصوات الداعية لإنشاء ممرات آمنة للفيلة.

هرع مسؤولو رعاية الغابات والأطباء البيطريون إلى قرية كوركوريا الواقعة على مشارف مدينة غواهاتي حيث وقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الفيل. وتجمع القرويون وأقاموا الصلاة قبل دفن الفيل بمساعدة رافعة.

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غالبًا ما تضل الأفيال البرية في المناطق التي يسكنها البشر. وفي الماضي، أصابت القطارات السريعة عشرات الأفيال البرية في ولاية آسام، حيث يعيش حوالي خمسة آلاف فيا آسيوي بري. 

وقد صُنف الفيل الآسيوي على أنه مهدد بالانقراض، حيث تم إدراجه هذا النوع على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، والتي يصدرها الاتحاد العالمي للحياة. 

AP Photo
باستخدام رافعة، تم دفن الفيل الذي صدمه قطار سريعAP Photo

حث ناشطو البيئة الحكومة الهندية على إنشاء ممرات للأفيال كي تستطيع التنقل بين الغابات بأمان. وفي السنوات الأخيرة، زادت حالات خروج الأفيال البرية من الغابات بحثًا عن الطعام، ودخولها بعض القرى. وفي بعض الأحيان، دمرت الفيلة المحاصيل، بل وقتلت أشخاصا أيضا.

AP Photo
قرويون يحملون الورود لوضعها على جثة الفيلAP Photo

المصادر الإضافية • أ ب

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