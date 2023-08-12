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عاجل. فرنسا: بلاغ كاذب بوجود قنبلة.. الشرطة تسمح بعودة زوار برج إيفل في باريس

برج إيفل
برج إيفل Copyright Michel Euler/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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تم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج حوالى الساعة 13,30 (11,30 ت غ).

قال مصدر في الشرطة الفرنسية إنها سمحت للزائرين بالعودة إلى برج إيفل السبت بعد نحو ساعتين من إخلاء المسؤولين له بسبب تهديد بوجود قنبلة.

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وأضاف المصدر "لقد كان بلاغا كاذبا، يمكن للناس العودة إلى الداخل".

وأدى إنذار أمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وصرّحت متحدثة "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث".

تم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج حوالى الساعة 13,30 (11,30 ت غ).

بدأت أعمال البناء في البرج مطلع 1887 وانتهت في 31 آذار/مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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