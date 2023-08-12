الجيش الروسي يعزز مواقعه شمال شرق أوكرانيا وموسكو تعلن إسقاط 20 مسيّرة قرب القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة بينما تم إخضاع ست طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
وفي موسكو، قال مسؤولون الجمعة إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.
وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.
كما أعلن الجيش الروسي الجمعة أنه "عزّز" من جديد مواقعه في شمال شرق أوكرانيا حيث دفع هجومه السلطات الخميس إلى إجلاء مدنيين، مؤكداً ضرب "مرتزقة أجانب" في جنوب أوكرانيا.
آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا
اجمالي الناتج المحلي الروسي ارتفع بنسبة 4.9 % في الربع الثاني من 2023
أعلنت وكالة الإحصاءات الروسية (روستات) الجمعة في تقييم أولي، أن إجمالي الناتج المحلي الروسي ارتفع بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023، في أول زيادة يتم تسجيلها منذ الربع الأول من عام 2022.
سجلت روسيا المنخرطة في حرب مع أوكرانيا تراجعاً في اجمالي الناتج المحلي مدى أربعة أرباع، وتراجع بشكل خاص في الربع الأول من 2023 بنسبة 1.9 %، وفقاً لوكالة الإحصاءات الروسية.