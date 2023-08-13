فيديو: مقتل أربعة أشخاص وتدمير عدد من المنازل جراء انفجار هائل في منزل بولاية بنسلفانيا

أدى الانفجار الكبير إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء خلال عملية إخماد النيران

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 3 بجروح بينها خطيرة وفقدان شخص واحد بعد انفجار هائل في ضاحية بلوم إحدى ضواحي بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية. ودمر الانفجار العديد من المنازل وسواها بالأرض وألحق أضرارا في منازل أخرى. وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لإخماد النيران.

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وأصيب أكثر من 20 من رجال الإطفاء بإصابات خفيفة سببها درجات الحرارة العالية، وسمحت السلطات للأحياء للكسان القريبين من مكان الانفجار بالعودة إلى بيوتهم.

وفتح السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الانفجار الضخم.