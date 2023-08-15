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شاهد: إجلاء الآلاف بعد حريق كبير قضى على 500 هكتار جنوب غرب فرنسا

فرق الإطفاء خلال إخماد الحريق
فرق الإطفاء خلال إخماد الحريق Copyright HANDOUT/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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أصيب عشرون من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة بسبب استنشاقهم الدخان وتم نقل أحدهم إلى المستشفى.

سيطرت فرق الإطفاء على الحريق الضخم الذي اندلع في منطقة بيرينيه – أورينتاليس الواقعة في جنوب غرب فرنسا، وسط جهود مستمرة للقضاء كليًا عليه، وفق ما قاله المحافظ رودريغ فورسي صباح الثلاثاء.

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وأثرت هذه الحرائق على بلديات أرجيليه-سور-مير وسانت أندريه وسوريدي، إلا أنها لم تتوسع منذ مساء الثلاثاء ما يؤكد تمكّن فرق الإطفاء على السيطرة عليها.

RAYMOND ROIG/AFP or licensors
فرق الإطفاء خلال إخماد الحريقRAYMOND ROIG/AFP or licensors

وغطت النيران أكثر من 500 هكتار وتم إجلاء حوالي 3000 شخص من منازلهم بسبب الانتشار السريع للنيران.

وقال المحافظ رودريغ فورسي: "كان الوضع دقيقًا بسبب الحرارة الشديدة والجفاف والرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 80 كم/ ساعة".

وأضاف: "النيران أثرت على 30 منزلًا ومستودع ومخيم".

وتم حشد ما يقرب من 650 من عناصر الإطفاء مع ثماني طائرات هليكوبتر من طراز كندير وثلاث طائرات داش وثلاث مروحيات.

AFP
الطوافات خلال إخماد الحرائقAFP

وأصيب عشرون من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة بسبب استنشاقهم الدخان وتم نقل أحدهم إلى المستشفى.

وقدم وزير الداخلية جيرالد دارمانين "دعمه الكامل لعناصر الإطفاء لدينا"، وكان قد دعا في اليوم السابق "السكان والمصطافين إلى أقصى قدر من اليقظة".

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