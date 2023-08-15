النيجر: إيكواس تندد بإعلان المجلس العسكري محاكمة الرئيس المخلوع وتعتبرها "استفزازات جديدة"

أعلن المجلس العسكري مساء الأحد أنه جمع "الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المعنية بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
اعتبرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في بيان صدر في أبوجا الاثنين أن هذا التهديد "شكل جديد من الاستفزاز يتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة الانتظام الدستوري بسبل سلمية".
آخر تطورات الأوضاع في النيجر
وزير خارجية الرئيس النيجري المخلوع يتحدّث عن "مذابح" في نيامي
تحدّث وزير خارجية الرئيس النيجري محمد بازوم الذي أطيح في انقلاب، الإثنين عن "مذابح" في العاصمة نيامي، من دون تحديد الجهة التي تتعرّض لها.
وقال الوزير حسومي مسعودو في مقابلة أجرتها معه محطتا "راديو فرانس إنترناسيونال" الإذاعية و"فرانس 24" التلفزيونية "حاليا في نيامي (...) هناك مذابح مع جحافل من الشباب المدفوعين بالكراهية العنصرية والاتنية. (...) لهذا السبب من الملحّ وضع حد لذلك وإعادة النيجر إلى مسار السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي".
لكن مسعودو لم يحدد الجهة التي تتعرّض لهذه "المذابح".
النظام العسكري يستدعي سفير النيجر في أبيدجان إثر تصريحات للرئيس العاجي
أعلن النظام العسكري الذي تولّى السلطة في نيامي، الاثنين في بيان، أنّه استدعى سفير النيجر في أبيدجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا اعتبر الانقلابيّون أنّها ترقى إلى حدّ "الإشادة بالعمل المسلّح" ضدّ نيامي.
وفي إشارة منهم إلى الضوء الأخضر الذي أعطته الدول المجاورة للنيجر في غرب إفريقيا لتدخّل مسلّح مُحتمل بهدف استعادة الديموقراطية في البلاد، ندّد العسكريّون الانقلابيّون بـ"حماس" واتارا "لرؤية هذا العدوان غير القانوني والعبثي ضدّ النيجر يتحقّق".
تجاوز الأزمات
أعلن رئيس الوزراء الذي عيّنه العسكريون في النيجر الإثنين أن بلاده قادرة على "تجاوز" هذه العقوبات.
وقال علي محمد الأمين زين الإثنين معلقا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية، في مقابلة أجراها معه موقع "دويشته فيله" الألماني، "نعتقد أنه حتى لو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بدّ من أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه".
وإذ أكد أن نيجيريا وإكواس شريكان مهمان للنيجر، حذّر قائلا "إذا تبيّن لنا أن المبدأ السياسي والعسكري يأتي في الصدارة بدل هذا التضامن الاقتصادي، فسيكون ذلك مؤسفا للغاية".