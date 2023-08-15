النيجر: إيكواس تندد بإعلان المجلس العسكري محاكمة الرئيس المخلوع وتعتبرها "استفزازات جديدة"

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وزير خارجية الرئيس النيجري المخلوع يتحدّث عن "مذابح" في نيامي

تحدّث وزير خارجية الرئيس النيجري محمد بازوم الذي أطيح في انقلاب، الإثنين عن "مذابح" في العاصمة نيامي، من دون تحديد الجهة التي تتعرّض لها.

وقال الوزير حسومي مسعودو في مقابلة أجرتها معه محطتا "راديو فرانس إنترناسيونال" الإذاعية و"فرانس 24" التلفزيونية "حاليا في نيامي (...) هناك مذابح مع جحافل من الشباب المدفوعين بالكراهية العنصرية والاتنية. (...) لهذا السبب من الملحّ وضع حد لذلك وإعادة النيجر إلى مسار السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادي".

لكن مسعودو لم يحدد الجهة التي تتعرّض لهذه "المذابح".