يجتمع قادة جيوش من غرب إفريقيا في غانا لتنسيق تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد بعد إطاحة انقلابيين بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم.
وقررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تشعر بالقلق حيال سلسلة انقلابات عسكرية متتالية في المنطقة، تشكيل "قوة احتياط" لوضع حد للانقلاب في النيجر.
ويأتي اجتماع القادة العسكريين يومي الخميس والجمعة بعد تجدد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها المتمردون، حيث قتل جهاديون 17 جنديًا نيجريًا على الأقل في كمين في جنوب غرب البلاد.
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قادة جيوش دول إيكواس يبدأون اجتماعهم في أكرا حول النيجر
بدأ قادة جيوش دول غرب إفريقيا (إيكواس) الخميس في أكرا اجتماعاً لبحث إمكانية التدخّل عسكرياً في النيجر لاستعادة النظام الدستوري في البلاد بعدما أطاح الجيش الرئيس المنتخب محمد بازوم، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وفي مستهلّ الاجتماع قال رئيس الأركان النيجيري الجنرال كريستوفر غوابين موسى إنّ "الغرض من اجتماعنا ليس مجرّد الردّ على الأحداث بل أن نرسم بطريقة استباقية مساراً يؤدّي إلى السلام ويدعم الاستقرار".
ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على قادة الانقلاب في النيجر
دعت وزارة الخارجية الألمانية الخميس الاتّحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر حيث أطاح الجيش الشهر الماضي الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وقالت الوزارة في منشور على منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) إنّه "بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين".
وأشارت إلى أنّ وزيرة الخارجية أنالينا بربوك أجرت في الأيام الأخيرة محادثات بشأن النيجر مع شخصيات عدّة من بينها نظيراها الفرنسية والأميركي.