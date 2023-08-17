14:27

قادة جيوش دول إيكواس يبدأون اجتماعهم في أكرا حول النيجر

بدأ قادة جيوش دول غرب إفريقيا (إيكواس) الخميس في أكرا اجتماعاً لبحث إمكانية التدخّل عسكرياً في النيجر لاستعادة النظام الدستوري في البلاد بعدما أطاح الجيش الرئيس المنتخب محمد بازوم، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وفي مستهلّ الاجتماع قال رئيس الأركان النيجيري الجنرال كريستوفر غوابين موسى إنّ "الغرض من اجتماعنا ليس مجرّد الردّ على الأحداث بل أن نرسم بطريقة استباقية مساراً يؤدّي إلى السلام ويدعم الاستقرار".