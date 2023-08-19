أكد رئيس وزراء النيجر الجديد علي محمد الأمين زين الجمعة لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 تموز/يوليو لن يلحقوا به أي أذى.
وقال زين في مقابلة مع الصحيفة من داكار حول مصير الرئيس المخلوع بازوم "لن يحدث له شيء، لأن تقليد العنف غير موجود لدينا في النيجر".
وشدد زين أرفع مسؤول مدني عينه الانقلابيون على أن لا نية لدى قادة الانقلاب في النيجر للتعاون مع روسيا أو مع مرتزقة منظمة فاغنر المدعومين من الكرملين.
قطع الماء والكهرباء عن منزل بازوم
كانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن قادة الانقلاب قطعوا الماء والكهرباء عن منزل بازوم حيث يتم احتجازه منذ الإطاحة به وهددوا بقتله في حال لجأت دول إفريقية إلى التدخل العسكري لإعادته إلى السلطة.
وحذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة بازوم، وفق ما أعلنت مسؤولة أوروبية.
وفي نيويورك سأل صحافيون ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن حالة بازوم الصحية وما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.
أجاب دوجاريك "تحدثت إلى شخص يتحدث إليه بانتظام. نعم، على حد علمنا، وليس لدينا ما يشير إلى أنه ليس على قيد الحياة. وبقدر ما أعرف هو على قيد الحياة".
وسألت "نيويورك تايمز" علي الأمين زين الذي عُين رئيسا لوزراء النيجر في 7 آب/أغسطس، عن مصير 1,100 جندي أميركي و1,500 جندي فرنسي يقاتلون الجهاديين بالتعاون مع الجيش النيجري في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
ورد الاقتصادي الذي تدرب في فرنسا وعمل وزيرا للمالية في حكومات نيجرية سابقة بالقول "ستأتي اللحظة لمراجعة" مثل هذه الشراكات العسكرية، مثنيا على "الموقف المعقول إلى حد كبير" للبيت الأبيض في محاولة حل الأزمة من خلال الدبلوماسية بدلا من القوة.
عواقب وخيمة
يواصل الانقلابيون احتجاز الرئيس المخلوع الذين ينوون مقاضاته بتهمة "الخيانة العظمى".
والجمعة، حذّر الرئيس النيجيري بولا تينوبو من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة بازوم، وفق ما أعلنت مسؤولة أوروبية.
ونقلت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي عن تينوبو قوله أثناء اتصال أجراه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن "ظروف اعتقال الرئيس بازوم تتدهور وأي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة".
من جهته، أكد ميشال "دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقرارات إكواس وإدانته الحازمة للانقلاب العسكري غير المقبول في النيجر".
وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر. لا يزال الرئيس بازوم، المنتخب ديموقراطيا، رئيس الدولة الشرعي للنيجر".
ومن جنيف، ندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالرغبة المعلنة في محاكمة بازوم.
وقال تورك إن "هذا القرار لا تحركه فقط اعتبارات سياسية ضد رئيس منتخب ديموقراطيا، بل يفتقر أيضا إلى أساس قانوني منذ أن تم إعاقة السير الطبيعي للمؤسسات الديموقراطية".
وأكد المسؤول الأممي في بيان أن انتخاب الرئيس بازوم في عام 2021 يمثل "أول انتقال ديموقراطي في تاريخ بلد منكوب بالانقلابات".
ودعا فولكر تورك الجنرالات إلى إطلاق سراحه و"إعادة النظام الدستوري فورا"، مضيفا أنهم "لا يستطيعون أن ينتحلوا لأنفسهم الحق في تحدي إرادة الشعب".
ومن جنيف أيضا، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى إنشاء ممر إنساني لتخفيف الضغط على مراكز العبور التي أقيمت في النيجر وعلق فيها آلاف المهاجرين.
"احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية السبت إلى النيجر
في حين لم يسمح للوفود السابقة من المنظمة الإقليمية بمقابلة زعيم الانقلاب الجنرال عبر الرحمن تياني.
وشدّد موسى "نحن مستعدون لحل المشكلة سلميا لكن الأمر يتطلب تفاعلا من الطرفين"، مضيفا "لن نكون من يطرق الباب بينما يغلقونه في وجهنا".
في 10 آب/أغسطس، قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة في أبوجا تفعيل "قوتها الاحتياطية" لإعادة النظام الدستوري في النيجر، دون الكشف عن جدول زمني للتدخل المحتمل.
في الوقت نفسه، واصلت "إكواس" التشديد على أنها تفضّل سلك مسار الحوار مع النظام العسكري، كما تزايدت الدعوات إلى تسوية سلمية للأزمة في الأيام الأخيرة، خاصة من الولايات المتحدة.
لكن النظام العسكري الجديد في نيامي لم يظهر مرونة حتى الآن، وحذّر من أن التدخل المسلح في بلدهم سيكون "عدوانًا غير قانوني".
دول غرب إفريقيا "مستعدة للتدخل" في النيجر رغم تفضيلها حلا سلميا
أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الجمعة أنها "مستعدة للتدخل" في النيجر بعد انقلاب 26 تموز/يوليو، وأنها حدّدت موعد العملية العسكرية، لكنها تحدثت عن "احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية إلى نيامي السبت.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى "نحن مستعدون للتدخل بمجرد تلقى أمر بذلك. كما تم تحديد يوم التدخل".
جاء تصريح المسؤول في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في "إكواس" بدأ الخميس في أكرا، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.
وأوضح موسى أن قادة الجيوش حددوا "الأهداف الاستراتيجية والمعدات المطلوبة والتزام الدول الأعضاء".