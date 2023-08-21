"أرقد بسلام يا أبي".. بطلة إسبانيا ترثي والدها الذي علمت بوفاته بعد المباراة النهائية للمونديال

بطلة منتخب إسبانيا أهدت هدف الفوز الوحيد لروح والدة زميلتها وفقدت والدها بعد نهاية المباراة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأحد أن أولغا كارمونا التي وقّعت على الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني، علمت أن والدها توفي بعد فوز بلادها 1-صفر على إنجلترا وتتويجه باللقب العالمي للمرة الاولى في تاريخه.

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دون أن أعلم، كنت أملك نجمة الحظ قبل المباراة. أعلم أنك منحتني القوة لتحقيق شيء. أعرف أنك كنت تراقبني الليلة وأنك فخور بي. أرقد بسلام يا أبي أولغا كارمونا لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات

وقال الاتحاد الإسباني في بيان "يأسف الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشدة لاضطراره الإعلان عن وفاة والد أولغا كارمونا. تلقت اللاعبة النبأ المحزن بعد نهائي كأس العالم".

تابع "نرسل خالص العزاء لأولغا وعائلتها في هذه اللحظات الاليمة. نحبك يا أولغا، أنت في تاريخ كرة القدم الإسبانية".

أهدت كارمونا، لاعبة ريال مدريد، هدفها لوالدة إحدى صديقاتها التي توفيت مؤخرًا، حيث كشفت عن قميص داخلي كتب عليه "ميرتشي".

وقالت كارمونا لمحطة "لا أونا" الإسبانية الرسمية بعد نهاية المباراة بقليل "أريد أن أقول إن هذا الانتصار لإحدى أمهات صديقاتي التي توفيت مؤخرًا، احتفلت بالهدف بهذا القميص".