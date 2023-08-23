ثمن الطلاق مع بروكسل.. قطاع المصارف في لندن يفقد 7000 وظيفة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تتنافس دبلن وفرانكفورت وباريس على حصة من أسواق الخدمات المالية التي كانت لندن تهيمن عليها ذات يوم.

يبدو أن دور لندن كملك الخدمات المالية في أوروبا يتعرض لضغوط من مدن مثل باريس وفرانكفورت ودبلن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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على الرغم من أن التوقعات الأكثر تشاؤما بفقدان ربع مليون وظيفة في المدينة بعد الانفصال عن بروكسل لم تتحقق، يشير تقرير جديد إلى أنه تم نقل 7000 وظيفة في القطاع بعيدًا عن الجزر البريطانية.

ورغم أنه ربما لم يكن هناك تحول شامل في الأسواق المالية في أوروبا، فإن بعض الخبراء يعتقدون أن قطاعات محددة يجري إعادة تنظيمها وتقييمها، مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية.

"لا تزال لندن تُعتبر على أنها مركز مالي عالمي، لكن لا يُنظر إليها بالضرورة على أنها مركز الخدمات المالية الأوروبي الوحيد، وأعتقد أن هذا هو ما تغير نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، كما يقول ديفيد هينيج، الذي يعمل في المركز الأوروبي. للاقتصاد السياسي الدولي، بحسب يورونيوز.

"الآن لا يرى الناس لندن كالمركز المالي الوحيد، بل هناك أماكن أخرى. يمكن أن تكون باريس أو أمستردام. أو يمكن أن تكون دبلن."

"أين سينتهي الأمر في نهاية المطاف؟"

ويعتقد بيتر لولور، كبير الاقتصاديين السابق في البورصة الألمانية، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له بالتأكيد تأثير ضار على ثروات لندن، لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بالمستقبل.

وقال: "لا أعتقد أن التفكيرالاستراتيجي تم تنفيذه بشكل صحيح في المملكة المتحدة. كانت فرانكفورت حريصة للغاية، كذلك الأمر بالنسبة لباريس، كما تعلمون، بشأن الحوافز المقدمة في مختلف المدن الأوروبية.

"بعد كل ما قيل، أين سينتهي الأمر في نهاية المطاف؟ أيًا كانت النهاية، فمن السابق لأوانه التنبؤ بأي شيء".