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العاصفة فرانكلين توقع قتيلا وتلحق أضرارا بـ500 مسكن في الدومينيكان

الناس يسيرون بين المنازل التي غمرتها أمطار العاصفة الاستوائية فرانكلين، على طول نهر أوزاما في حي غوالي في سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان، الأربعاء 23 أغسطس 2023.
الناس يسيرون بين المنازل التي غمرتها أمطار العاصفة الاستوائية فرانكلين، على طول نهر أوزاما في حي غوالي في سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان، الأربعاء 23 أغسطس 2023. Copyright Ricardo Hernandez
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تسببت العاصفة فرانكلين بسقوط قتيل على الأقل وألحقت أضرارا بأكثر من 500 مسكن في جمهورية الدومينيكان، بحسب السلطات التي أبقت على الإنذار الأحمر في 25 من محافظات البلاد الـ32.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ خوان مانويل مينديز خلال مؤتمر صحافي "ارتمى شخص في شلال وحاول السباحة" لعبوره.

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ووقعت فيضانات بسبب الأمطار التي بدأت بالانهمار الثلاثاء ما أدى إلى تضرر 547 مسكنا ونقل 351 شخصا إلى مكان آخر، وفق حصيلة أعلنها مركز عمليات الطوارئ مساء الأربعاء.

وتوقع مركز الأرصاد الجوية في البلاد أن يستمر هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة رغم تجاوز المرحلة الأشدّ من العاصفة.

وأمر الرئيس لويس أبي نادر بعودة الحياة إلى طبيعتها اعتبارا من الخميس مؤكدا "يجب فتح المدارس واستئناف كل النشاطات التجارية والصناعية".

كما تعتزم السلطات تقييم الاضرار الخميس "ليس على مستوى البنى التحتية فحسب بل كذلك على صعيد الزراعة"، على أن تقرر بشأن الأموال التي ينبغي تخصيصها لإصلاح الأضرار ومساعدة الضحايا.

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