فرنسا: وفاة 253 شخص غرقا منذ بدء فصل الصيف الحالي

بقلم: يورونيوز

في الفترة من 1 يونيو إلى 20 أغسطس 2023، غرق 253 شخصًا، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية. رقم مستقر نسبيًا منذ عام 2021، ولكن مع زيادة هذا العام خلال العشرين يومًا الأولى من أغسطس، والتي تتميز بارتفاع درجات الحرارة

وتقول وكالة الصحة العامة إن حوادث الغرق المميتة تؤثر على 9 من كل 10 بالغين. وأوضحت أن "حالات الوفاة بسبب الغرق في المجاري المائية/المسطحات المائية تتعلق بجميع الأعمار، وبالنسبة للأماكن الأخرى، تحدث حالات الوفاة بسبب الغرق بشكل أكبر في حمامات السباحة الخاصة للقاصرين وفي البحر للبالغين".

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متابعة الوقاية

وتؤكد الصحة العامة الفرنسية أن هذه النتائج، "لا سيما في السياق الحالي لدرجات الحرارة المرتفعة في جزء كبير من فرنسا، تؤكد الحاجة إلى مواصلة الوقاية من مخاطر الغرق والتي يجب تكييفها وفقا للعمر وأماكن الاستحمام والمناطق". ولا سيما فيما يتعلق بالمخاطرالمرتبطة بأنهار الباين والتيارات على السواحل".

وفي منتصف أغسطس/آب، حذر اتحاد المنقذين على موقع فرانس إنفو من نقص المنقذين. وقال فيليب ميكايلي، الأمين العام للاتحاد، إن "الوظيفة لم تعد جذابة، لكنها تنطوي على مسؤوليات هائلة".