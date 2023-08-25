EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فرنسا: وفاة 253 شخص غرقا منذ بدء فصل الصيف الحالي

فريق الإنقاذ في SDIS 29، خدمة الإطفاء والإنقاذ في فينيستير، يقفون وهم ينظرون إلى الشاطئ في بلونيفيز بورزاي، غرب فرنسا، في 9 يوليو 2023.
فريق الإنقاذ في SDIS 29، خدمة الإطفاء والإنقاذ في فينيستير، يقفون وهم ينظرون إلى الشاطئ في بلونيفيز بورزاي، غرب فرنسا، في 9 يوليو 2023. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber

في الفترة من 1 يونيو إلى 20 أغسطس 2023، غرق 253 شخصًا، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة العامة الفرنسية. رقم مستقر نسبيًا منذ عام 2021، ولكن مع زيادة هذا العام خلال العشرين يومًا الأولى من أغسطس، والتي تتميز بارتفاع درجات الحرارة

وتقول وكالة الصحة العامة إن حوادث الغرق المميتة تؤثر على 9 من كل 10 بالغين. وأوضحت أن "حالات الوفاة بسبب الغرق في المجاري المائية/المسطحات المائية تتعلق بجميع الأعمار، وبالنسبة للأماكن الأخرى، تحدث حالات الوفاة بسبب الغرق بشكل أكبر في حمامات السباحة الخاصة للقاصرين وفي البحر للبالغين".

اعلان

متابعة الوقاية

وتؤكد الصحة العامة الفرنسية أن هذه النتائج، "لا سيما في السياق الحالي لدرجات الحرارة المرتفعة في جزء كبير من فرنسا، تؤكد الحاجة إلى مواصلة الوقاية من مخاطر الغرق والتي يجب تكييفها وفقا للعمر وأماكن الاستحمام والمناطق". ولا سيما فيما يتعلق بالمخاطرالمرتبطة بأنهار الباين والتيارات على السواحل".

وفي منتصف أغسطس/آب، حذر اتحاد المنقذين على موقع فرانس إنفو من نقص المنقذين. وقال فيليب ميكايلي، الأمين العام للاتحاد، إن "الوظيفة لم تعد جذابة، لكنها تنطوي على مسؤوليات هائلة".

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: ظهور نادر لقائد الجيش السوداني في أم درمان

أرقام حكومية: عدد قياسي لملفات اللجوء العالقة في بريطانيا بانتظار البت فيها

الشرطة البلجيكية ترفع دعوى على مشاركين في حفلة بمنزل وزير العدل تبولوا على شاحنة لها

المحيط الأطلسي البحر الأبيض المتوسط فرنسا أطفال حوادث