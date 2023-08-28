بعد أن كان معقلا للهيبيين..حي كريستيانا في كوبنهاغن يريد وضع حد للاتجار بالمخدرات

بقلم: يورونيوز

يأتي طلب إغلاق معقل الهيبيين السابق في كريستيانا، بعد وقوع رابع عملية قتل بالرصاص، على ارتباط بتهريب المخدرات منذ عام 2020 في محيط "بوشر ستريت".

طلب حي كريستيانيا في كوبنهاغن الأحد المساعدة من السلطات الدنماركية، في إقفال شارع "بوشر ستريت"، وهو الشريان الرئيسي ومركز للاتجار بالحشيشة في هذه المنطقة التي كانت سابقاً معقل الهيبيين، بعد سقوط قتيل جديد بإطلاق نار.

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وأصدر سكان كريستيانيا ليل الأحد بياناً، أعلنوا فيه إنهم قرروا "الليلة في 27 آب/أغسطس (...) ضرورة إقفال بوشر ستريت". وأوضح البيان أن "الكريستيانيين لا يملكون الإمكانات ولا السلطة لإغلاق بوشر ستريت وإبقائه كذلك".

وكان الهيبيون أسسوا عام 1971 "مدينة كريستيانيا الحرة" في ثكنة قديمة مهجورة، وأنشأوا فيها بلدة وصفوها بأنها "مُلك للجميع وليست مُلكاً لأحد"، يُتخذ فيها كل قرار جماعياً.

ورغم كون بيع الحشيشة واستهلاكها مخالفاً للقانون، يُسمح به في هذا الجيب الصغير، مما يؤدي إلى تجاوزات مع عمليات إتجار بالمخدرات ونشوء عصابات. وقُتل رجل يبلغ 30 عاماً ذو صلة بالجريمة المنظمة السبت بإطلاق النار عليه في الشارع.

ويطالب سكان هذا الجيب الذي يقع في قلب كوبنهاغن وتبلغ مساحته 34 هكتاراً وعدد سكانه نحو 900 نسمة، بوضع حد لهذه التجارة وبأن تنظّم الدولة سوق الحشيشة.

وفي مطلع آب/أغسطس، منع السكان لمدة يوم واحد غير المقيمين من دخول "المدينة الحرة"، التي يزورها أكثر من نصف مليون سائح كل عام، "على أمل تحرير كريستيانيا من استبداد العصابات".

وفي تصريح لمحطة "تي في 2" التلفزيونية، أبدى وزير العدل بيتر هوملغارد عزمه على "تحقيق تغيير دائم"، وقال إن مجموعة عمل تضم ممثلين عن السكان والشرطة وبلدية كوبنهاغن والدولة تدرس الحلول الممكنة.