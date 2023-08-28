ساحل العاج: عملاق الطاقة الإيطالي إيني يبدأ بإنتاج الغاز والنفط من حقل اكتشف قبل عامين

بقلم: يورونيوز

بدأت شركة إيني الإيطالية باستخراج الغاز الطبيعي والنفط من حقل في المياه الإقليمية لساحل العاج، وذلك في أول مشروع "دون انبعاثات" في أفريقيا.

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية النفطية العملاقة الاثنين أنها بدأت إنتاج النفط والغاز الطبيعي من حقل "بالين" الواقع قبالة سواحل ساحل العاج، بعد أقل من عامين على اكتشافه. وقالت إيني في بيان إن حقل بالين يمثل "أكبر اكتشاف للمحروقات في الحوض الرسوبي لساحل العاج" و"أول مشروع دون انبعاثات" في أفريقيا.

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وستتم إدارة الإنتاج بالاشتراك مع شركة بتروسي هولدينغ الوطنية.

في المرحلة الأولى، سيتم الإنتاج عن طريق وحدة عائمة قادرة على معالجة 15 ألف برميل من النفط يوميًا وحوالي 25 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب.

وسيرتفع الإنتاج في المرحلة الثانية المقررة في نهاية عام 2024 إلى 50 ألف برميل يوميًا من النفط ونحو 70 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز. وتهدف المرحلة الثالثة إلى زيادة الإنتاج إلى 150 ألف برميل يوميًا من النفط و200 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز.

وأشارت "إيني" إلى أن المشروع "يعتمد على أفضل التقنيات المتاحة لتقليل انبعاثات" الغازات الدفيئة.

أما "الانبعاثات المتبقية فسيتم تعويضها" بواسطة مبادرات مختلفة "من ضمنها تأمين أفران محسنة لأهالي المنطقة، مما يلغي استهلاك الخشب أو الفحم لأغراض الطهي".

الجدير بالذكر أن وجود "إيني" في ساحل العاج يعود إلى الستينيات، وبالإضافة إلى الكتلتين في حقل بالين، تمتلك الشركة الإيطالية أربع كتل أخرى في مياه ساحل العاج العميقة، بالاشتراك مع شركة بتروسي، المملوكة للدولة.