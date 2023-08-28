البحر يبتلع أربعة مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية إثر انقلاب مركبهم

بقلم: يورونيوز

لم ترد تفاصيل بشأن جنسيات الضحايا أو من تم إنقاذهم من المهاجرين أو حالتهم، ولكن معظم المهاجرين الذين دخلوا اليونان في السنوات الأخيرة هم من سوريا وأفغانستان وباكستان.

لقي أربعة مهاجرين حتفهم الإثنين، عندما انقلب قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، بينما تم إنقاذ 18 آخرين، وفق ما أعلن خفر السواحل.

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وأنقذت دورية 22 شخصا في بحر أيجه لكن أربعة منهم كانوا متوفين، وفق ما جاء في البيان المقتضب. وتم نقل الناجين إلى ميتيليني، وهي المدينة الرئيسية في ليسبوس، على طول الممر الرئيسي للمهاجرين القادمين من تركيا.

وفي حزيران/يونيو، غرق مركب صيد مكتظ يقل نحو 750 شخصا تم إنقاذهم في ليبيا قبالة اليونان. وبينما تم إنقاذ مئة منهم، إلا أنه يُعتقد بأن نحو 600 غرقوا، وفق الأرقام الصادرة عن السلطات اليونانية.

دخل آلاف المهاجرين معظمهم من سوريا وأفغانستان وباكستان إلى اليونان في السنوات الأخيرة، قادمين من الحدود البحرية والبرية مع تركيا.

وكثّفت اليونان التي تتبع سياسة صارمة حيال الهجرة دورياتها في بحر أيجه بين اليونان وتركيا، بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس".