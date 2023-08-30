شاهد: في منظر خلاب.. القمر الأزرق العملاق يضيء سماء دبي

بقلم: يورونيوز

شهدت سماء دبي في الإمارات العربية مشهدًا طبيعيًا رائعًا للقمر الذي ظهر مكتملا وبحجم أكبر من المعتاد في السماء، لأن الجرم السماوي يقترب أحيانًا من الأرض، فيظهر أبهى وأكثر إشعاعا.

ظهرالقمر مساء الأربعاء في سماء إمارة دبي مكتملًا وضخما بسبب قربه من كوكب الأرض. وتعرف هذه الظاهرة بالقمر العملاق. ويبدو القمر وهو يشرق تدريجيًا وبرج خليفة، أحد أشهر المعالم السياحية في دبي، يظهر أمامه.

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ويتميز هذا الشهر بأنه شهد ظاهرة القمر العملاق مرتين، حيث ظهر هذا الجرم السماوي بهذا الشكل كبدر مكتمل في بداية شهر آب/ أغسطس، ليعود ويظهر بالمنظر ذاته في نهاية الشهر، ليلة 30 آب / أغسطس.

المرة الثانية التي يظهر فيها القمر خلال الشهر ذاته وهو بدر مكتمل وقريب من الأرض، يطلق عليها القمر الأزرق العملاق، وهي حسب وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ظاهرة نادرة من نوعها.