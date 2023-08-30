شاهد: روس يضعون أكاليل الزهور على قبر بريغوجين في سان بطرسبرغ

بقلم: يورونيوز

خرج عدد من المواطنين الروس اليوم الأربعاء لوضع أكاليل الزهور فوق قبر الزعيم السابق لمجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين.

وأقيمت مراسم دفن خاصة لبريغوجين أمس الثلاثاء إثر وفاته في سقوط طائرة خاصة كانت تقله إلى سان بطرسبرغ بعد شهرين من تمرده الفاشل على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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كذلك تم وضع صليب خشبي كبير فوق قبر بريغوجين وبجانبه علمي كل من روسيا ومجموعة فاغنر.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر لم تحددها قولها إن بريغوجين دفن يوم الثلاثاء بعيداً عن الأنظار دون أي حضور إعلامي، بناءً على رغبة عائلته.