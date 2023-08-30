EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: روس يضعون أكاليل الزهور على قبر بريغوجين في سان بطرسبرغ

صورة بريغوجين فوق قبره
صورة بريغوجين فوق قبره Copyright Dmitri Lovetsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

خرج عدد من المواطنين الروس اليوم الأربعاء لوضع أكاليل الزهور فوق قبر الزعيم السابق لمجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين.

وأقيمت مراسم دفن خاصة لبريغوجين أمس الثلاثاء إثر وفاته في سقوط طائرة خاصة كانت تقله إلى سان بطرسبرغ بعد شهرين من تمرده الفاشل على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اعلان

كذلك تم وضع صليب خشبي كبير فوق قبر بريغوجين وبجانبه علمي كل من روسيا ومجموعة فاغنر.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر لم تحددها قولها إن بريغوجين دفن يوم الثلاثاء بعيداً عن الأنظار دون أي حضور إعلامي، بناءً على رغبة عائلته.

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: رفع تصنيف الإعصار إيداليا إلى الفئة الثالثة مع اقترابه من فلوريدا

قرغيزستان تعيد مائة من نساء وأطفال الجهاديين من مخيمات اعتقال في سوريا

شاهد: شلّالات من المياه تنهمر من أسقف أشهر محطة للمترو في نيويورك

فلاديمير بوتين روسيا يفغيني بريغوجين سانت بطرسبرغ فاغنر - مرتزقة روسية