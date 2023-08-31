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عاجل. استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس

استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس
استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس Copyright Ben Birchall/PA
بقلم:  يورونيوز
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استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس

قدّم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، هذا اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس الحكومة ريشي سوناك. 

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ووعد بن والاس، سوناك والحكومة، بتقديم دعمه المستمر.

واستقال بن والاس الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيتنحى في التعديل الوزاري المقبل للحكومة، على ما أعلن داونينغ ستريت الخميس.

وفي رسالة إلى والاس البالغ من العمر 53 عاما، أشاد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بالتفاني والمهارة" اللذين أظهرهما خلال اضطلاعه بدور قيادي في دعم الحلفاء الغربيين لأوكرانيا في وجه روسيا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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