إصابة المستشار الألماني بجروح في وجهه بعد سقوطه اثناء ممارسة الرياضة

بقلم: يورونيوز

أصيب المستشار الألماني أولاف شولتس في وجهه بعدما سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة الأحد، ما دفعه إلى إلغاء ارتباطاته على ما أعلنت ناطقة باسم الحكومة.

وأضافت المتحدثة في تصريح لوكالة فرانس برس "سقط خلال ممارسة رياضة الهرولة ويعاني من رضوض في الوجه. للأسف اضطر لإلغاء مواعيده" المقررة خلال النهار.

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وكان يفترض أن يشارك شولتس في اجتماعات سياسية دعما لمرشحي حزبه الاشتراكي الديمقراطي تحضيرا للانتخابات الإقليمية المقررة في مقاطعة هيسن الشهر المقبل.

وغالبا ما يمارس أولاف شولتس رياضة الهرولة وهو يقبل على ذلك منذ سنوات. وقال قبل سنوات قليلة خلال مقابلة صحافية "أمارس الهرولة مرتين او ثلاث مرات في الأسبوع والأحد أكرس ساعة ونصف ساعة لذلك".

ولن يتأثر جدول أعماله للأسبوع المقبل بحادث الأحد.