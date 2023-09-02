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ثور بجانب السائق.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة بسبب مخالفة غريبة

الثور بجانب السائق في السيارة
الثور بجانب السائق في السيارة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تلقى مكتب الطوارئ في مدينة نورفولك بولاية نبراسكا الأمريكية شكوى من أحد المواطنين، بعد أن رُصدت سيارة يخرج منها ثور بقرنين كبيرين.

وأوضح النقيب في شرطة المدينة تشاد ريمان، أن الأمر لم يستغرق طويلًا حتى تمكنت قوات الأمن من تعقب سيارة الفورد وتوقيفها على الطريق السريع عند مدخل نورفولك.

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وبعد توقيف السائق لي ماير، اكتشفت الشرطة أنه جهّز السيارة بقيامه بقص سقفها ليوفر مكانًا  للثور "هودي دودي"، واستمر في هذا الأمر لسنوات.

AP Photo
الثور بجانب السائق في السيارةAP Photo

كما عمد سائق السيارة على تثبيت لوح حديد بالقرب من مكان ركوب الثور، للتمكن من تثبيته على طول الطريق. وكان ماير قد حصل على جائزة من أحد المعارض، بعدما ظهر مع الثور في السيارة.

وأوضحت الشرطة أن السيارة وركوب الثور بجانب السائق هو أمر فيه العديد من المخالفات المرورية، إلا أنها قررت مسامحته هذه المرة مع شرط عودته إلى المنزل وعدم استخدام المركبة بهذه الطريقة مرة جديدة.

المصادر الإضافية • أ ب

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