الصين: الإعصاران ساولا وهايكوي يشكلان أكبر تجويف مد وجزر في العالم بنهر تشيانتانغ (مشاهد خلابة)

بقلم: يورونيوز

شكل تجويف المد والجزر في تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين صباح يوم الجمعة متأثرا بالرياح ومجالات الضغط الجوي التي أحدثها الإعصاران "التوأم" ساولا وهايكوي.

تمكن الإعصاران ساولا وهايكوي من تشكيل أكبر تجويف مد وجزر في العالم على مستوى نهر تشيانتانغ في الصين، وهو ما جعل البعض يُطلق اسم "التوأم" عليهما لتزامن وقوعهما في نفس الفترة.

اعلان

وتشكل تجويف المد والجزر في تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين صباح يوم الجمعة متأثرا بالرياح ومجالات الضغط الجوي التي أحدثها الإعصاران "التوأم" ساولا وهايكوي بعد أن وصل ساولا إلى اليابسة في مدينة تشوهاي، بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين في وقت سابق من يوم السبت.

وخلال مهرجان منتصف الخريف التقليدي، توافد آلاف السياح على مدينة هاينينغ في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين لرؤية أكبر حفرة مد وجزر في العالم على نهر تشيانتانغ.

يشتهر نهر تشيانتانغ في مقاطعة تشجيانغ بوجود أكبر تجويف مد وجزر في العالم ويُعرف أيضًا باسم التنين الفضي حيث يجذب تجويف المد والجزر العديد من السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الظاهرة في كل عام.

ومع الحافة الأمامية للمد السريع القادم، الذي يشكل موجة تتدفق إلى أعلى النهر ضد التيار، شكل المد والجزر معًا مناظر رائعة جدا مثل تجويف التدفق الخلفي والتجويف المتقاطع قبيل منتصف النهار في مدينة شاوشينغ.