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بيرننغ مان: مهرجان للاحتفال يتحول إلى كارثة.. ضربته عاصفة عاتية والشرطة تحقق في جريمة قتل

مكان الاحتفال بمهرجان الرجل المحترق "بيرنينغ مان"
مكان الاحتفال بمهرجان الرجل المحترق "بيرنينغ مان" Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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عشرات الآلاف من المشاركين عالقين في المكان بعد الأمطار الغزيرة والعاصفة القومي وإغلاق الطرق من قبل الشرطة التي فتحت تحقيقًا بجريمة قتل.

فتحت سلطات ولاية نيفادا الأمريكية يوم الأحد، تحقيقًا بعد وفاة شخص إثر ضرب عاصفة قوية مكان المحتفلين بمهرجان الرجل المحترق "بيرنينغ مان" السنوي.

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وظل عشرات الآلاف من الحضور الذين كان العديد منهم حفاة الأقدام عالقين في الوحل، وطلبت السلطات منهم الاحتماء في أماكن آمنة والحفاظ على الطعام والماء.

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة بيرشينج في شمال نيفادا إن حالة الوفاة حصلت أثناء الحدث، دون أن يعطي تفاصيل عن هوية الشخص المتوفي أو سبب الوفاة.

وأضاف المكتب في بيان "تسلمت الأسرة إخطارا بالأمر والتحقيق ما يزال جاريا لكشف ملابسات حالة الوفاة حيث لا توجد معلومات أخرى في الوقت الحالي".

ذكر الموقع الرسمي للمهرجان أن السلطات منعت الوصول إلى المدينة التي ينظم فيها الحدث لما تبقى من فترته.

كما ذكر الموقع أن أكثر من 60 ألف شخص يسافرون سنويا إلى المنطقة النائية الواقعة في شمال غرب ولاية نيفادا ويعودون منها خلال احتفالهم بالمهرجان.

ويتجمع المحتفلون في مدينة بلاك روك لممارسة الفنون والرقص والاستمتاع بالأجواء مقابل تذكرة تبلغ قيمتها 575 دولارا للشخص الواحد.

المصادر الإضافية • وكالات

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