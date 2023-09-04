EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: سيارة "بي إم دبليو" الكهربائية المنافسة لسيارة "تيسلا"

سيارة BMW Vision Neue Klasse (الفئة الجديدة) مصورة في ميونيخ/ألمانيا
سيارة BMW Vision Neue Klasse (الفئة الجديدة) مصورة في ميونيخ/ألمانيا Copyright AP Photo/Matthias Schrader
بقلم:  يورونيوز
شارك في هذا المقالمحادثة
شارك في هذا المقالClose Button
facebookFacebookfacebooktwitterTwittertwitterflipboardFlipboardflipboardsendSendsendnabdNabdnabdredditRedditredditmessengerMessengermessengerviberViberviber
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قبل أيام من افتتاح معرض ميونيخ للسيارات، تقدم شركة صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" (BMW) سيارة كهربائية جديدة ضمن مشروعها "نيو كلاس" (Neue Klasse) الذي يشمل 6 نماذج للسيارات.

تم تصميم الطراز الجديد ضمن مشروع لمواجهة المنافسة من شركة "تيسلا" (Tesla) والشركات المصنعة الآسيوية. ومن المقرّر أن تبدأ عمليّة التصنيع في عام 2025.

اعلان

وستتميز السيارة الجديدة بسرعة الشحن، بفضل كثافة طاقة أعلى بنسبة 20% من الخلايا السابقة للبطاريات، كما تساعد عناصر التحكم الموجودة على عجلة القيادة السائق، على التنقل في شاشة "آيدرايف" (IDRIVE) المركزية. وعند القيادة تعرض شاشة أمامية ثلاثية الأبعاد معلومات مثل القيادة المساعدة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك في هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

دبلوماسية الحبوب: ماذا على المحك في لقاء أردوغان مع بوتين في سوتشي؟

نيمار: "أنا وميسي.. عشنا الجحيم" في فريق سان جرمان الفرنسي

بينهم إماراتي.. عودة 4 رواد فضاء بسلام إلى الأرض وبن زايد يتحدث عن "إنجاز تاريخي"

حماية البيئة الوقود ألمانيا تكنولوجيا سيارات كهربائية تسلا