شاهد: سيارة "بي إم دبليو" الكهربائية المنافسة لسيارة "تيسلا"

بقلم: يورونيوز

قبل أيام من افتتاح معرض ميونيخ للسيارات، تقدم شركة صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" (BMW) سيارة كهربائية جديدة ضمن مشروعها "نيو كلاس" (Neue Klasse) الذي يشمل 6 نماذج للسيارات.

تم تصميم الطراز الجديد ضمن مشروع لمواجهة المنافسة من شركة "تيسلا" (Tesla) والشركات المصنعة الآسيوية. ومن المقرّر أن تبدأ عمليّة التصنيع في عام 2025.

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وستتميز السيارة الجديدة بسرعة الشحن، بفضل كثافة طاقة أعلى بنسبة 20% من الخلايا السابقة للبطاريات، كما تساعد عناصر التحكم الموجودة على عجلة القيادة السائق، على التنقل في شاشة "آيدرايف" (IDRIVE) المركزية. وعند القيادة تعرض شاشة أمامية ثلاثية الأبعاد معلومات مثل القيادة المساعدة.